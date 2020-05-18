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сегодня, 18:01 1

Впервые в ВВО около 80 % новобранцев останутся служить в регионе

Впервые в ВВО около 80 % новобранцев останутся служить в регионе
Фото: пресс-служба ВВО

В целях минимизации нахождения команд призывников на вокзалах, аэропортах, станциях и пересадочных пунктах командованием Восточного военного округа принято решение более 80 % призывников оставить проходить службу по призыву в домашнем регионе. Ранее этот показатель составлял менее 30 %.

Приняты беспрецедентные меры по профилактике заболеваемости вирусными инфекциями призывников. На всех этапах отправки призывника, от военного комиссариата населенного пункта, где он живет, до воинской части, проводятся дезинфекционные мероприятия. В полном объеме заготовлены средства индивидуальной защиты для каждого призывника. Каждый пройдет экспресс-тесты на вирусную инфекцию и 2-недельный карантин по прибытии в воинскую часть.

Всего весной 2020 года специалисты комиссариатов Восточного военного округа отправят в войска более 9 тысяч новобранцев, сообщает пресс-служба ВВО,

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#военные #Дальний Восток

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Комментарии
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  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    40 минут назад

    А может пора уже служить дома и дистанционно да срать мамиными пирожками каждый день? Детский сад...

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