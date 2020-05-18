Мама парня выглядит так молодо, что большинство воспринимают их как пару

34-летнюю Дэйну Квази из Калифорнии, США, нередко принимают за девушку её 17-летнего сына Джулиана или его младшую сестру. Весёлая парочка даже создала на эту тему видео в TikTok, где и рассказала о своих проблемах. Привлекает и тот факт, что у мамы с сыном прекрасные отношения, а сама Дэйна очень весёлая и позитивная.

По словам женщины, она не считает себя слишком молодой. Просто она забеременела Джулианом в 16 лет и решила оставить ребёнка, о чём не жалеет. А после рождения второго сына Дэйна сделала операцию по подтяжке живота и вставила в грудь импланты. Под видео в TikTok ей часто пишут, как молодо она выглядит, но мама признаётся, что это всё макияж и свет, на самом деле у неё тоже есть мимические морщины, сообщает Life.

«Лол, ты его что, в пять родила? Офигенно выглядишь!», «Чувак, твоя мама выглядит моложе тебя», «Выглядишь здорово! Я сразу подумал, что вы брат и сестра... Удачи вам!», «Вы больше похожи на парня с девушкой, чем на сына и родителя», «Я восхищаюсь этой семейкой!», – пишут пользователи в соцсетях.

Сейчас Дэйна работает фотографом и активно ведёт аккаунты в соцсетях. В Инстаграме на неё подписано всего около трёх тысяч человек, зато в TikTok за ней следит 97,6 тысячи, а количество лайков превышает миллион. Своими видео мама пытается доказать, что добиться можно всего. Ведь у неё получилось, хотя все вокруг ругали её за ребёнка и предсказывали, что она не сможет даже получить образование. Но Дэйна утёрла им всем нос и теперь хочет поддержать попавших в такое же положение девушек.