На благовещенскую набережную вернулась обновленная тыква-карета

Тыкву-карету вернули на детскую площадку на набережной Благовещенска. Ее привели в порядок и устранили последствия неаккуратного обращения горожан с этим арт-объектом.

Как сообщало Амур.инфо, 30 марта специалисты МКП «ГСТК» демонтировали «тыкву» и транспортировали на базу одного из подразделений предприятия. Там излюбленное место для игр детей покрасили и привели в соответствующее санитарное состояние.

Также на этой неделе планируется обновить еще один арт-объект детской площадки – грибы. У них также сменят покрытие, сообщили в пресс-службе ГСТК.