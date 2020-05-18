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18мая
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сегодня, 17:20 0

На благовещенскую набережную вернулась обновленная тыква-карета

На благовещенскую набережную вернулась обновленная тыква-карета

Тыкву-карету вернули на детскую площадку на набережной Благовещенска. Ее привели в порядок и устранили последствия неаккуратного обращения горожан с этим арт-объектом.

Как сообщало Амур.инфо, 30 марта специалисты МКП «ГСТК» демонтировали «тыкву» и транспортировали на базу одного из подразделений предприятия. Там излюбленное место для игр детей покрасили и привели в соответствующее санитарное состояние.

Также на этой неделе планируется обновить еще один арт-объект детской площадки – грибы. У них также сменят покрытие, сообщили в пресс-службе ГСТК.

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#дети #отдых #строительство

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