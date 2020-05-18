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сегодня, 17:32 1

Пешеходов, преодолевающих мост через Зею в Благовещенске, просят двигаться по разметке

Пешеходов, преодолевающих мост через Зею в Благовещенске, просят двигаться по разметке

В Благовещенске снова затруднено движение. Пробки на автомобильном мосту через реку Зея и на подъездных путях к нему, растянувшиеся на километры, дали о себе знать после того, как была установлена эстакада. 18 мая автомобилисты продолжили жаловаться на дорожную проблему.

Кроме того, некоторые из них не выдерживают, покидают транспорт и преодолевают мост пешком. Соответствующее видео в редакцию Амур.инфо присылают читатели.

Администрация города в свою очередь просит пешеходов соблюдать правила и двигаться по разметке.

«Пешеходы могут идти по мосту по пешеходному тротуару. Они, как и все остальные участники дорожного движения, должны руководствоваться дорожными знаками. Все необходимые дорожные знаки там выставлены, нанесена соответствующая разметка, два пешеходных перехода», – прокомментировали в мэрии.

Там добавляют, что, как показывает ежедневный мониторинг, транспортная нагрузка на переправу остается высокой. Ездить по мосту рекомендуется только на работу, в медицинское учреждение или в связи с неотложными ситуациями. ⠀

Так как на объекте периодически возникают многочасовые заторы, в целях безопасности специалисты рекомендуют отказаться от поездок беременным женщинам, родителям с маленькими детьми, гражданам пожилого возраста и людям с хроническими заболеваниями. Воздержаться от передвижения через мост следует также тем, кто хочет выехать на природу, съездить в гости или за покупками.

К аварийно-восстановительным работам на объекте приступят на этой неделе.

В мэрии напоминают, что перед въездом на эстакаду обязательно нужно останавливаться и соблюдать дистанцию 15 метров, двигаться по эстакаде разрешено со скоростью не более 5 километров в час.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Ольга1972

    Ольга1972
    36 минут назад

    Зачем нужно было монтировать эстакаду, если завтра начнут замену плит?

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