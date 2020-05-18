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сегодня, 16:51 0

Житель амурского села напал с ножом на полицейского и лишился свободы

Житель амурского села напал с ножом на полицейского и лишился свободы
Фото: pixabay.com

Ивановский районный суд вынес приговор по уголовному делу жителя села Среднебелая. Его признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применил насилие, опасное для здоровья, в отношении начальника пункта полиции «Среднебельский» ОМВД России по Ивановскому району, когда тот исполнял свои должностные обязанности.

«Осужденный попытался ударить полицейского ножом, но в связи с оказанием последним сопротивления, злоумышленник не смог причинить ему вреда, однако причинил физическую боль и ссадины, чем создал реальную опасность для жизни и здоровья сотруднику полиции», – сказано в сообщении прокуратуры Амурской области.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности.

Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил амурчанину 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Государственное обвинение в суде по уголовному делу поддержала прокуратура Ивановского района. Приговор суда в законную силу еще не вступил.

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#происшествия #суды

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