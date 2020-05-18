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В Благовещенске жильцам дома на набережной не дают покоя отдыхающие с кальяном и алкоголем (видео)

В Благовещенске жильцам дома на набережной не дают покоя отдыхающие с кальяном и алкоголем (видео)
Фото: скриншот видео

На набережной Благовещенска с наступлением тепла горожане стали устраивать гонки, пикники с кальяном, крепкими напитками и даже мини-мангалами. Все это зачастую сопровождается громкой музыкой, криками, даже по ночам. И создает большой дискомфорт тем, кто живет в стоящих на набережной домах.

Там, где начинается отдых одних, заканчивается покой других. Вечерами и даже ночами некоторые горожане, живущие в домах на набережной, стараются не открывать окна. А когда открывают, то будто покручивают звук на невидимом динамике – в квартиры тут же врываются оглушительные звуки музыки. Да и закрытые окна не всегда спасают.

«Они включают музыку, и не просто из динамиков музыка звучит, а там, наверное, какие-то колонки усиленные. Даже у нас в квартире с плотно закрытыми окнами воздух дрожит, просто вибрирует – и это на последнем этаже так все слышно. К экзаменам готовиться дочери нереально, и мне иногда, когда смотрю телевизор, приходится его громче делать, потому что музыка настолько громкая. Прямо долбит по ушам», – рассказывает жительница дома № 2 в переулке Святителя Иннокентия Лариса.

Помимо импровизированной дискотеки, тротуар вдоль набережной превращается в бар с распитием крепких напитков, а также в кальянную, при том, что в области все еще действует режим самоизоляции, который губернатор продлил до 31 мая.

«Каждый вечер под окнами нашего дома на набережной собираются группы молодежи на машинах, открывают багажники, достают оттуда мини-мангальчики, стульчики, кальяны. И у них такой праздник жизни. Кстати, этот аромат от кальянов разносится на квартал – стоишь на балконе и чувствуется этот запах. Они этим бравируют, кичатся, кричат, ведут себя, как в баре каком-то. Кто-то приезжает, чтобы посоревноваться. На набережной же ровная дорога, и вот они начинают гонки: резину жгут там, двигатели ревут – и мотоциклы, и машины. Это может быть и в три часа ночи, и в два часа ночи. И длиться может до утра. А слышимость же очень хорошая, тем более ночью на реке эти голоса разносятся. Если выйти на балкон, слышно, о чем люди говорят. А они еще и кричат, потому что уже под кайфом все. Безобразие!» – говорит Лариса.

Эта проблема возникает из года в год. Борясь за свой покой, жильцы нередко вызывают полицию. По закону Амурской области с 22 часов и до 7 утра в будни в городе запрещено шуметь и нарушать спокойствие жителей. Под запретом не только громкая музыка, в том числе в машинах, но и крики, и даже свист. В выходные – субботу и воскресенье – нарушать тишину нельзя с 10 часов вечера и до 9 часов утра.

Но на деле закон не всегда работает. Даже обращение в правоохранительные органы не помогает добиться долгожданной тишины.

«Конечно, неоднократно обращались в полицию. Она приезжает, составляет акт. Это все с матами и руганью. Потом одни уезжают, и через 5 минут приезжает новая машина. Всю ночь нет возможности стоять и дежурить», – сокрушается другая жительница дома, Екатерина.

«В ночь с пятницы на субботу у нас под окнами праздновали день рождения. Собралось машин 6. Вот они тут фестивалили, пили, орали: "С днем рождения". Музыка орала. Дальше они начали громко праздновать. И в завершение всего устроили в час ночи салют – небольшой, но фейерверк был. Это вот прямо модой стало – раньше на пикник выезжали за город, а сейчас даже выезжать никуда не надо. Я когда часов в 12 ночи проснулась от криков, то хотела вызвать полицию. Но, если бы полиция приезжала и не заставляла спускаться тех людей, кто вызвал, тогда можно было бы звонить бесконечно. Но я как представила, что полусонной надо одеваться, спускаться вниз, то не стала вызывать, хотя повод был. Поэтому и редко вызываем, а они бесчинствуют. Я снимаю, они это все видят, пальцем на меня показывают, хохочут, считают, что им разрешено это: пить, гулять и кальян у всех на виду курить», – возмущается горожанка.

Курение кальяна на набережной не подпадает под административную статью 6.24 КоАП РФ, прокомментировали в городской полиции. Но распивать спиртные напитки нельзя. Правда, в этом случае снова надо звонить сотрудникам правопорядка и выходить к ним для составления протокола.

Также под запретом любые мангалы, даже мини, если есть хоть намек на открытый огонь. Сейчас в Амурской области действует особый противопожарный режим, и за разведение огня штраф для физических лиц может достигать 4 тысяч рублей. В этом случае жильцам советуют звонить на круглосуточный телефон доверия амурского МЧС: 53-99-99.

Однако сами горожане решение проблемы видят в том, чтобы на набережной установили знаки, запрещающие заезжать на эту городскую территорию после 22 часов.

В 2019 году отчаявшиеся жители многоквартирного дома № 2 на Святителя Иннокентия написали коллективное письмо к баллотировавшемуся в депутаты гордумы Владимиру Коновалову. Он в свою очередь обратился в городскую администрацию.

В полученном ответе (есть в распоряжении Амур.инфо) мэрия сослалась на все тот же региональный закон о тишине, запрете распивать алкоголь и советует жителям обращаться в полицию. Насчет установки знаков по временному ограничению движения машин на набережной в ответе перечислены все случаи, при которых это возможно. В конце подытожено: «Таким образом, действующее законодательство не предусматривает в качестве основания ограничение движения по автомобильным дорогам нарушение тишины».

«Разработка мероприятий по организации дорожного движения осуществляется на основании документации по организации дорожного движения. В состав документации (…) включаются комплексные схемы организации дорожного движения и (или) проекты организации дорожного движения. Проектом организации дорожного движения на улично-дорожной сети муниципального образования города Благовещенска, утвержденным постановлением N9 125 от 14.01.2014 года, обустройство дорожных знаков 327 "Остановка запрещена", 8.24 "Работает эвакуатор", 8.5.5 "Время действия" по переулку Святителя Иннокентия не предусмотрено. Вопрос обустройства дорожных знаков будет рассмотрен по мере выделения финансовых ассигнований на актуализацию Проекта», – также указано в ответе за подписью заместителя мэра Игоря Берлинского от 24 сентября 2019 года.

На сегодняшний день ничего не изменилось. В благовещенской мэрии все так же советуют жителям обращаться в полицию, если под окнами шумят и не дают спать ночами.

Вот и приходится людям плотнее закрывать окна или даже переселяться на время теплых дней в другие комнаты – те, что подальше от набережной. Потому что это на бумаге их права защищают сразу несколько законов, а на деле – не помогает ни один.

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#жизнь #закон

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Комментарии
Показать все (49) Обсудить на форуме
  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    4 часа назад

    а нехер селится на набережной!!

  • Tуман

    Tуман
    4 часа назад

    Видел я этих клоунов с кальяном. Красавчики, чё сказать

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    4 часа назад

    К сожалению, у нас в городе, это норма. Пьянь не даёт отдыхать нормальным людям. Законы работают, вот только полиция как бы не хочет замечать этот бордак. Или высшие полицейские чины не разрешают наказывать разбушевавшейся быдло.

  • headache

    headache
    3 часа назад

    На то она и набережная, люди отдыхают. Покупайте квартиру в спальном районе и спите спокойно и наслаждайтесь тишиной. Беруши вам в помощь

  • 55

    55
    3 часа назад

    И не хрена вам никакие поправки в Конституцию РФ не помогут.

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    3 часа назад

    Все это легко решается. Сначала заявление в полицию, далее при отсутствии результата заявление в прокуратуру на полицию. Далее натянут ответственных, ответственные натянут подчинённых, подчинённые натянут гуляк)

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    3 часа назад

    Сознательный Гражданин


    Не , не так :(


    1 .Обращаемся к Путину .


    2.Путин натягивает ......


    3. Далее натянут ответственных, ответственные натянут подчинённых, подчинённые натянут гуляк)

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    3 часа назад

    Рудольф Шнапс
    Сознательный Гражданин


    Не , не так :(


    1 .Обращаемся к Путину .


    2.Путин натягивает ......


    3. Далее натянут ответственных, ответственные натянут подчинённых, подчинённые натянут гуляк)


    С чего то надо начинать) Меня всегда поражало отношение властей к подобным инциндентам. Преступление есть, свидетели есть, наказывай не хочу, можно годовой план по "палочкам" выполнить. Как буд то власти сами закрывают на это глаза или им их закрыли.

  • uslon

    uslon
    3 часа назад

    А я в начале 70-х мечтал жить в доме, где мороженое. Молодой, глупый был. Правда, тогда мотоциклы не ездили, а скоро по отремонтированной Калинина гонять опять начнут.

    Ничего, скоро храм на Набережной поставят, все утихомирятся.

  • 55

    55
    3 часа назад

    Рудольф Шнапс
    Сознательный Гражданин


    Не , не так :(


    1 .Обращаемся к Путину .


    2.Путин натягивает ......


    3. Далее натянут ответственных, ответственные натянут подчинённых, подчинённые натянут гуляк)


    4. Гулянки натягивают жильцов.

    5. Жильцы больше ни куда не жалуются.

    6. Отдых продолжается.

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    3 часа назад

    55
    Рудольф Шнапс
    Сознательный Гражданин


    Не , не так :(


    1 .Обращаемся к Путину .


    2.Путин натягивает ......


    3. Далее натянут ответственных, ответственные натянут подчинённых, подчинённые натянут гуляк)


    4. Гулянки натягивают жильцов.

    5. Жильцы больше ни куда не жалуются.

    6. Отдых продолжается.


    Да, к сожалению, быдло всегда прибегает к запугиванию, и ведь запугают жильцов.

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    55

    Рудольф Шнапс

    Сознательный Гражданин


    Не , не так :(


    1 .Обращаемся к Путину .


    2.Путин натягивает ......


    3. Далее натянут ответственных, ответственные натянут подчинённых, подчинённые натянут гуляк)




    4. Гулянки натягивают жильцов. 5. Жильцы больше ни куда не жалуются. 6. Отдых продолжается.


    Жильцы отстреливают гуляк из снайперских винтовок

  • v77

    v77
    3 часа назад

    Даа, уровень средневековья.

    В нормальных странах даже законов не надо (хотя они там конечно же есть), люди уважают друг друга и понимают что ночь она для сна, а не для таких вот понтов.

    А у нас и народ быдло (оговорюсь, не все, но как видите, есть) и законы не работают. Замкнутый круг.

    Выход один, который у нас сработает, но он незаконен - спускаться крепким мужикам и мангалами/кальянами по мусалам.

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    3 часа назад

    Tуман
    55

    Рудольф Шнапс

    Сознательный Гражданин


    Не , не так :(


    1 .Обращаемся к Путину .


    2.Путин натягивает ......


    3. Далее натянут ответственных, ответственные натянут подчинённых, подчинённые натянут гуляк)




    4. Гулянки натягивают жильцов. 5. Жильцы больше ни куда не жалуются. 6. Отдых продолжается.


    Жильцы отстреливают гуляк из снайперских винтовок


    А это уже самосуд, жильцов быстренько натянут люди в погонах)

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    uslon

    Ничего, скоро храм на Набережной поставят, все утихомирятся.



    Аха - к кальяну и музыке плюсом склянки отбивать начнут

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    Саня mestnui1

    а нехер селится на набережной!!



    А это здесь при чем? Спросить забыли Саню?

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    v77

    Даа, уровень средневековья. В нормальных странах даже законов не надо (хотя они там конечно же есть), люди уважают друг друга и понимают что ночь она для сна, а не для таких вот понтов. А у нас и народ быдло (оговорюсь, не все, но как видите, есть) и законы не работают. Замкнутый круг. Выход один, который у нас сработает, но он незаконен - спускаться крепким мужикам и мангалами/кальянами по мусалам.



    Это жестоко. Лучше - снайперская винтовка

  • 55

    55
    3 часа назад

    Tуман
    55

    Рудольф Шнапс

    Сознательный Гражданин


    Не , не так :(


    1 .Обращаемся к Путину .


    2.Путин натягивает ......


    3. Далее натянут ответственных, ответственные натянут подчинённых, подчинённые натянут гуляк)




    4. Гулянки натягивают жильцов. 5. Жильцы больше ни куда не жалуются. 6. Отдых продолжается.


    Жильцы отстреливают гуляк из снайперских винтовок


    И натянутая полиция уже занимается самими жильцами. Возвращаемся к пункту 6.

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    55

    Tуман

    55

    Рудольф Шнапс

    Сознательный Гражданин


    Не , не так :(


    1 .Обращаемся к Путину .


    2.Путин натягивает ......


    3. Далее натянут ответственных, ответственные натянут подчинённых, подчинённые натянут гуляк)




    4. Гулянки натягивают жильцов. 5. Жильцы больше ни куда не жалуются. 6. Отдых продолжается.


    Жильцы отстреливают гуляк из снайперских винтовок



    И натянутая полиция уже занимается самими жильцами.


    Жильцы отстреливают полицию из снайперских винтовок

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Полиция жалуется на жильцов в прокуратуру.

    Прокуратора штрафует жильцов на 10 000 рублей за стрельбу без масок

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    3 часа назад

    Смех смехом, а вот мэру и главному полицаю должно быть стыдно, за то что их ни во что не ставят, просто издеваются над людьми как хотят . И ответственности никто не понесет. Кого то пора отправлять в отставку. Городу нужен хозяин и не предприниматель.

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Сознательный Гражданин

    Смех смехом, а вот мэру и главному полицаю должно быть стыдно, за то что их ни во что не ставят, просто издеваются над людьми как хотят . И ответственности никто не понесет. Кого то пора отправлять в отставку. Городу нужен хозяин и не предприниматель.



    Скоро Имамеев будет мэром, а там и светлое будущее наступит

  • 55

    55
    3 часа назад

    Tуман
    55

    Tуман

    55

    Рудольф Шнапс

    Сознательный Гражданин


    Не , не так :(


    1 .Обращаемся к Путину .


    2.Путин натягивает ......


    3. Далее натянут ответственных, ответственные натянут подчинённых, подчинённые натянут гуляк)




    4. Гулянки натягивают жильцов. 5. Жильцы больше ни куда не жалуются. 6. Отдых продолжается.


    Жильцы отстреливают гуляк из снайперских винтовок



    И натянутая полиция уже занимается самими жильцами.


    Жильцы отстреливают полицию из снайперских винтовок


    Появляются отстреляные и возникает стихийных митинг. И попёрло поиск во всех структурах власти искать виноватых. В итоге козёл отпущения будет случайный прохожий с бутылкой пива или только что купленным в магазине кальяном. Отчёт Путину: всех виновных нашли и наказали. Всех руководителей госструктур представили к госнаградам. Проблема разрешена.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    3 часа назад

    Сознательный Гражданин

    Смех смехом, а вот мэру и главному полицаю должно быть стыдно, за то что их ни во что не ставят, просто издеваются над людьми как хотят . И ответственности никто не понесет. Кого то пора отправлять в отставку. Городу нужен хозяин и не предприниматель.



    выделяйте в доме на набережной по квартире мэру и главному полицаю .

    И , желательно с окнами на набережную и проезжую часть :)

  • freeslim

    freeslim
    3 часа назад

    Проблема ночного шума не только у жильцов на небережной. Из года в год летом открыть окно на ночь невозможно из-за гонщиков на Ленина, Горького, Театральной. Но никто ничего не делает. Власти все равно

  • kidman

    kidman
    2 часа назад

    Быдла, к сожалению, в городе много (в т.ч. и среди местных комментаторов). Увещеваниями и просьбами воспитывать это быдло бесполезно. Поэтому всё зависит от желания и способности власти употребить власть (извиняюсь за тавтологию). Это - если по закону. Если не совсем по закону - можно и яиц тухлых приготовить, и более радикальные предложенные выше меры применить - но тогда власть и закон могут употребить и против нормальных граждан...

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    Краснофлотская всегда была закрыта для автомобильного движения....Какой то умник разрешил?

  • амурская алена

    амурская алена
    2 часа назад

    Настало лето,шум везде,не только на набережной,в каждом районе живет молодежь,и всем слышно по ночам музыку,крики,брань.Вот где штрафы в казну,можно собирать,полиции,так не хотят собирать,спят.

  • Вован Сявчинский

    Вован Сявчинский
    2 часа назад

    Деревенщины понаехали

  • aligator2

    aligator2
    2 часа назад

    Есть хорошее недорогое средство - куринные яйца, для этих целей можно немного подержать, что бы слегка стухли, и в дело. А потом уже пусть орут, что бы нехорошие жильцы выходили!

  • Казак

    Казак
    2 часа назад

    На том участке запретить въезд все видов авто. Кому надо припарковаться на С.Иннокентия припаркуется. Сейчас чтоб по набережной на велосипеде прокатится нужно участок от переулка Уралова до переулка С.Иннокентия по дороге мимо снующихся авто ехать или по тротуарам пугая пешеходов. Предлагаю велодорожку с ограждениями от автомобилей по набережной от переулка Уралова до переулка С.Иннокентия сделать.

    https://yandex.ru/maps/77/blagoveshchensk/?clid=2270456&ll=127.519536%2C50.257489&panorama%5Bdirection%5D=114.486387%2C-12.845659&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=127.522771%2C50.256496&panorama%5Bspan%5D=87.938869%2C38.753379&z=17.22

  • Джоник

    Джоник
    2 часа назад

    Это всё равно что построить жилой дом рядом с футбольным стадионом, а потом жаловаться на крики болельщиков.

  • Пейс

    Пейс
    1 час назад

    Я тоже обратил внимание, как то возвращался в ночное время и увидел эти машины с кальянами, шашлыками, и другой жратвой разной...Они не только там стоят, на Пионерской тоже жрут по ночам бутеры и прочию гадость с ларьков:)) Все жирные, потные,...МОЛОДЕЖЬ:))

  • stepan281

    stepan281
    1 час назад

    А зачем полиции напрягаться? Ну, позвонили приехали отметились, уехали. Ещё раз позвонят - ещё раз приедут. Зарплата идёт, выслуга идёт, дежурство сдал дежурство принял.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад

    Просто у вас нет кальяна и вы завидуйте этому шоу))

  • Ворокин

    Ворокин
    1 час назад

    Одно из первых правил покупки жилья- посмотри что вокруг. Центр притяжения отдыхающих не устранить. Надо было думать когда жилье брали, на власти надежды мало в таких случаях

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    uslon

    А я в начале 70-х мечтал жить в доме, где мороженое. Молодой, глупый был. Правда, тогда мотоциклы не ездили, а скоро по отремонтированной Калинина гонять опять начнут.

    Ничего, скоро храм на Набережной поставят, все утихомирятся.



    с чего вдруг утихомирятся? Наоборот, ещё звон колоколов к шуму добавится. ))

  • цеховик

    цеховик
    1 час назад

    По-моему зажрались. Василия Александровича, жизнь в этом доме вполне устраивает.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    45 минут назад

    Воздушку с оптикой купите. Постреляйте вечерком по тихой грусти под стакан домашнего самогона от тёти Зины. И грусть улетучится и молодёжь разбежится. В качестве трофея кальян и спокойствие на долгие летние ночи.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    43 минуты назад

    цеховикПо-моему зажрались. Василия Александровича, жизнь в этом доме вполне устраивает.


    Он в наушниках ночует. Под мелодию Земфиры "Хочешь я убью соседей,что мешают спать".

  • КанзаС

    КанзаС
    41 минута назад

    Обыкновенный медвежонок

    Воздушку с оптикой купите. Постреляйте вечерком по тихой грусти под стакан домашнего самогона от тёти Зины. И грусть улетучится и молодёжь разбежится. В качестве трофея кальян и спокойствие на долгие летние ночи.



    В качестве трофея будет беломор на ближайшие летние и зимние ночи...

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    40 минут назад

    Думаю поставят там наряд ППС на ночь с резиновыми палками. Главное чтобы в них бумажный стаканчик не прилетел. Иначе война.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    35 минут назад

    ПейсЯ тоже обратил внимание, как то возвращался в ночное время и увидел эти машины с кальянами, шашлыками, и другой жратвой разной...Они не только там стоят, на Пионерской тоже жрут по ночам бутеры и прочию гадость с ларьков:)) Все жирные, потные,...МОЛОДЕЖЬ:))


    Романтика. Пожрать ночью беляшей на Набережной.

  • Прекрасное далеко

    Прекрасное далеко
    31 минута назад

    Все жирные, потные,...МОЛОДЕЖЬ:))

    Вы сейчас во грех плотский ввели многих служителей РПЦ. Это недостойно.

  • цеховик

    цеховик
    23 минуты назад

    Обыкновенный медвежонок

    цеховик

    По-моему зажрались. Василия Александровича, жизнь в этом доме вполне устраивает.



    Он в наушниках ночует. Под мелодию Земфиры "Хочешь я убью соседей,что мешают спать".


    У меня, тоже, есть мечта: Пару пепельниц балконных грохнуть и коротышку на дизеле.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    17 минут назад

    цеховик
    Обыкновенный медвежонок

    цеховик

    По-моему зажрались. Василия Александровича, жизнь в этом доме вполне устраивает.



    Он в наушниках ночует. Под мелодию Земфиры "Хочешь я убью соседей,что мешают спать".


    У меня, тоже, есть мечта: Пару пепельниц балконных грохнуть и коротышку на дизеле.


    Скиньте на них презервативы, наполненные жидкостью.

  • цеховик

    цеховик
    8 минут назад

    Обыкновенный медвежонок

    цеховик

    Обыкновенный медвежонок

    цеховик

    По-моему зажрались. Василия Александровича, жизнь в этом доме вполне устраивает.



    Он в наушниках ночует. Под мелодию Земфиры "Хочешь я убью соседей,что мешают спать".


    У меня, тоже, есть мечта: Пару пепельниц балконных грохнуть и коротышку на дизеле.



    Скиньте на них презервативы, наполненные жидкостью.


    Не. я лучше в домик на земле свалю. И приеду добрый.

  • Victrix

    Victrix
    8 минут назад

    цеховик

    Обыкновенный медвежонок

    цеховик

    По-моему зажрались. Василия Александровича, жизнь в этом доме вполне устраивает.



    Он в наушниках ночует. Под мелодию Земфиры "Хочешь я убью соседей,что мешают спать".


    У меня, тоже, есть мечта: Пару пепельниц балконных грохнуть и коротышку на дизеле.



    Никогда нельзя отказываться от мечты! Мечты питают нашу душу, так же, как пища питает тело. Сколько бы раз в жизни нам ни пришлось пережить крушение и видеть, как разбиваются наши надежды, мы все равно должны продолжать мечтать.

    (с)

    Пауло Коэльо

  • вежливый кот

    вежливый кот
    2 минуты назад

    Свиньи обыкновенные,что еще сказать

    Просто зажравшиеся мажорики

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