В Благовещенске жильцам дома на набережной не дают покоя отдыхающие с кальяном и алкоголем (видео)

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На набережной Благовещенска с наступлением тепла горожане стали устраивать гонки, пикники с кальяном, крепкими напитками и даже мини-мангалами. Все это зачастую сопровождается громкой музыкой, криками, даже по ночам. И создает большой дискомфорт тем, кто живет в стоящих на набережной домах.

Там, где начинается отдых одних, заканчивается покой других. Вечерами и даже ночами некоторые горожане, живущие в домах на набережной, стараются не открывать окна. А когда открывают, то будто покручивают звук на невидимом динамике – в квартиры тут же врываются оглушительные звуки музыки. Да и закрытые окна не всегда спасают.

«Они включают музыку, и не просто из динамиков музыка звучит, а там, наверное, какие-то колонки усиленные. Даже у нас в квартире с плотно закрытыми окнами воздух дрожит, просто вибрирует – и это на последнем этаже так все слышно. К экзаменам готовиться дочери нереально, и мне иногда, когда смотрю телевизор, приходится его громче делать, потому что музыка настолько громкая. Прямо долбит по ушам», – рассказывает жительница дома № 2 в переулке Святителя Иннокентия Лариса.

Помимо импровизированной дискотеки, тротуар вдоль набережной превращается в бар с распитием крепких напитков, а также в кальянную, при том, что в области все еще действует режим самоизоляции, который губернатор продлил до 31 мая.

«Каждый вечер под окнами нашего дома на набережной собираются группы молодежи на машинах, открывают багажники, достают оттуда мини-мангальчики, стульчики, кальяны. И у них такой праздник жизни. Кстати, этот аромат от кальянов разносится на квартал – стоишь на балконе и чувствуется этот запах. Они этим бравируют, кичатся, кричат, ведут себя, как в баре каком-то. Кто-то приезжает, чтобы посоревноваться. На набережной же ровная дорога, и вот они начинают гонки: резину жгут там, двигатели ревут – и мотоциклы, и машины. Это может быть и в три часа ночи, и в два часа ночи. И длиться может до утра. А слышимость же очень хорошая, тем более ночью на реке эти голоса разносятся. Если выйти на балкон, слышно, о чем люди говорят. А они еще и кричат, потому что уже под кайфом все. Безобразие!» – говорит Лариса.

Эта проблема возникает из года в год. Борясь за свой покой, жильцы нередко вызывают полицию. По закону Амурской области с 22 часов и до 7 утра в будни в городе запрещено шуметь и нарушать спокойствие жителей. Под запретом не только громкая музыка, в том числе в машинах, но и крики, и даже свист. В выходные – субботу и воскресенье – нарушать тишину нельзя с 10 часов вечера и до 9 часов утра.

Но на деле закон не всегда работает. Даже обращение в правоохранительные органы не помогает добиться долгожданной тишины.

«Конечно, неоднократно обращались в полицию. Она приезжает, составляет акт. Это все с матами и руганью. Потом одни уезжают, и через 5 минут приезжает новая машина. Всю ночь нет возможности стоять и дежурить», – сокрушается другая жительница дома, Екатерина.

«В ночь с пятницы на субботу у нас под окнами праздновали день рождения. Собралось машин 6. Вот они тут фестивалили, пили, орали: "С днем рождения". Музыка орала. Дальше они начали громко праздновать. И в завершение всего устроили в час ночи салют – небольшой, но фейерверк был. Это вот прямо модой стало – раньше на пикник выезжали за город, а сейчас даже выезжать никуда не надо. Я когда часов в 12 ночи проснулась от криков, то хотела вызвать полицию. Но, если бы полиция приезжала и не заставляла спускаться тех людей, кто вызвал, тогда можно было бы звонить бесконечно. Но я как представила, что полусонной надо одеваться, спускаться вниз, то не стала вызывать, хотя повод был. Поэтому и редко вызываем, а они бесчинствуют. Я снимаю, они это все видят, пальцем на меня показывают, хохочут, считают, что им разрешено это: пить, гулять и кальян у всех на виду курить», – возмущается горожанка.

Курение кальяна на набережной не подпадает под административную статью 6.24 КоАП РФ, прокомментировали в городской полиции. Но распивать спиртные напитки нельзя. Правда, в этом случае снова надо звонить сотрудникам правопорядка и выходить к ним для составления протокола.

Также под запретом любые мангалы, даже мини, если есть хоть намек на открытый огонь. Сейчас в Амурской области действует особый противопожарный режим, и за разведение огня штраф для физических лиц может достигать 4 тысяч рублей. В этом случае жильцам советуют звонить на круглосуточный телефон доверия амурского МЧС: 53-99-99.

Однако сами горожане решение проблемы видят в том, чтобы на набережной установили знаки, запрещающие заезжать на эту городскую территорию после 22 часов.

В 2019 году отчаявшиеся жители многоквартирного дома № 2 на Святителя Иннокентия написали коллективное письмо к баллотировавшемуся в депутаты гордумы Владимиру Коновалову. Он в свою очередь обратился в городскую администрацию.

В полученном ответе (есть в распоряжении Амур.инфо) мэрия сослалась на все тот же региональный закон о тишине, запрете распивать алкоголь и советует жителям обращаться в полицию. Насчет установки знаков по временному ограничению движения машин на набережной в ответе перечислены все случаи, при которых это возможно. В конце подытожено: «Таким образом, действующее законодательство не предусматривает в качестве основания ограничение движения по автомобильным дорогам нарушение тишины».

«Разработка мероприятий по организации дорожного движения осуществляется на основании документации по организации дорожного движения. В состав документации (…) включаются комплексные схемы организации дорожного движения и (или) проекты организации дорожного движения. Проектом организации дорожного движения на улично-дорожной сети муниципального образования города Благовещенска, утвержденным постановлением N9 125 от 14.01.2014 года, обустройство дорожных знаков 327 "Остановка запрещена", 8.24 "Работает эвакуатор", 8.5.5 "Время действия" по переулку Святителя Иннокентия не предусмотрено. Вопрос обустройства дорожных знаков будет рассмотрен по мере выделения финансовых ассигнований на актуализацию Проекта», – также указано в ответе за подписью заместителя мэра Игоря Берлинского от 24 сентября 2019 года.

На сегодняшний день ничего не изменилось. В благовещенской мэрии все так же советуют жителям обращаться в полицию, если под окнами шумят и не дают спать ночами.

Вот и приходится людям плотнее закрывать окна или даже переселяться на время теплых дней в другие комнаты – те, что подальше от набережной. Потому что это на бумаге их права защищают сразу несколько законов, а на деле – не помогает ни один.