Вступили в силу ограничения на выезд и въезд в Шимановск

«На пропускных пунктах организовано круглосуточное дежурство. Наряды состоят из сотрудников полиции, Росгвардии, медиков, специалиста бюро пропусков и дезинфекторов. Последними проводится санитарная обработка въезжающих и выезжающих машин», – рассказала исполняющая обязанности мэра Шимановска Оксана Базылева.

Для удобства жителей города и области уже работает электронная система оформления пропусков.

«Заявление на получение пропуска можно подать на сайте правительства Амурской области в разделе "Получение пропуска на въезд в города и районы области, закрытые в связи с пандемией", ссылка на раздел размещена и на сайте городской администрации. Развернуто три пункта очной подачи заявлений: администрация города Шимановска, городская библиотека и подростковый клуб "Подснежник". В двенадцатичасовом режиме организована работа бюро пропусков. На сегодня подано 272 электронные заявки, 137 заявок рассмотрено, выдано 274 пропуска», – рассказала начальник бюро пропусков Альбина Трофименко.

Как пишет пресс-служба правительства Амурской области, ограничительные меры уже приносят свои плоды. За вчерашний день было отказано в получении пропуска трем жителям Шимановска, которые находятся в круге контактных лиц и должны находиться на самоизоляции. Этим гражданам не просто отказали в получении пропуска, но и напомнили о возможном административном наказании.

Сегодня на железнодорожном вокзале был обнаружен пассажир с повышенной температурой, который был сразу госпитализирован. Еще одному пассажиру было обоснованно отказано в выходе в город.

Вступили в силу и другие ограничения внутри Шимановска. В частности, в настоящее время граждане обязаны: гулять на улице по одному или не более двух человек, с соблюдением безопасной дистанции; заниматься спортом на открытом воздухе по одному или не более двух человек, на расстоянии не менее пяти метров. Жителям также запрещено посещать площади Ленина и кинотеатра «Спутник», площадь Победы, «Парк Отдыха» и «Сказочный городок». Нарушителям грозит административный штраф до 30 000 рублей.

Фото: amurobl.ru