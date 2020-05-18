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18мая
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сегодня, 15:48 0

В Белогорске в дорожной аварии погиб человек

В Белогорске в дорожной аварии погиб человек

В ДТП, которое случилось около 11 утра 18 мая в Белогорске, погиб человек. Еще один участник аварии травмирован. Полицейские выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

Произошло столкновение двух автомобилей – Nissan Dayz и Honda Fit. «От удара Honda Fit совершил наезд на дерево. В результате ДТП один человек получил травмы, один человек скончался на месте происшествия», – сообщили в областном ГИБДД.

В социальных сетях пишут, что погибла 65-летняя пассажирка Honda Fit.

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#Белогорск #ДТП #происшествия #транспорт

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