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сегодня, 15:41 3

В Благовещенске появилась временная разметка розового цвета

В Благовещенске появилась временная разметка розового цвета
Фото: администрация Благовещенска

Элементы дорожной разметки розового цвета нанесены для удобства водителей и будут использоваться до нанесения финишного слоя асфальта и постоянной пластиковой разметки. Розовый цвет нанесена на участке улицы Калинина от Тенистой до Пролетарской.

Благовещенка Анна поделилась, что по новому асфальту ездить приятно, а с такой разметкой еще и настроение поднимается.

Капитальный ремонт на улице Калинина ведется на протяжении от Тенистой до Краснофлотской в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Одновременно с дорожными работами проводится капитальный ремонт коммунально-инженерной инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

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#дороги

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Комментарии
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  • За Родину,за Сталина

    За Родину,за Сталина
    34 минуты назад

    разметка от юдашкина)

  • Мира

    Мира
    25 минут назад

    Гламурненько

  • бабаяга

    бабаяга
    19 минут назад

    Какая была краска, такой и покрасили

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