В Благовещенске появилась временная разметка розового цвета

Элементы дорожной разметки розового цвета нанесены для удобства водителей и будут использоваться до нанесения финишного слоя асфальта и постоянной пластиковой разметки. Розовый цвет нанесена на участке улицы Калинина от Тенистой до Пролетарской.

Благовещенка Анна поделилась, что по новому асфальту ездить приятно, а с такой разметкой еще и настроение поднимается.

Капитальный ремонт на улице Калинина ведется на протяжении от Тенистой до Краснофлотской в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Одновременно с дорожными работами проводится капитальный ремонт коммунально-инженерной инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.