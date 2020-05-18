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18мая
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В Приамурье зафиксировано 16 новых случаев COVID-19

В Приамурье зафиксировано 16 новых случаев COVID-19
Фото: tvsamara.ru

18 мая в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено 16 новых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19. Таким образом, с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 238 случаев новой коронавирусной инфекции. Больше всего – 10 случаев – зарегистрировано в Благовещенске.

Темп прироста за последние сутки составил 4,7 %. Из числа заболевших: Благовещенск – 81 (+10); Тында – 37; Шимановск – 32; Белогорск – 29 (+1); Серышевский район (село Тавричанка – 8, село Бочкаревка – 1, село Томское – 3, поселок Серышево – 4, село Соколовка - 3) – 19 (+2); Свободный – 18 (+2); Магдагачинский район (поселок Магдагачи) – 4; Ивановский район (село Крещеновка) – 4; пгт Прогресс – 4; Зея – 3; Благовещенский район (село Владимировка, село Чигири) – 3; Райчихинск – 2 (+1); Бурейский район (поселок Талакан) – 1; Завитинский район (село Успеновка) - 1.

Из числа заболевших у 45,4 % заболевание протекает в виде пневмонии, 29,8 % – бессимптомная форма, 24,8 % – ОРВИ. Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 36,1 %. 54 человека выписаны из стационара с выздоровлением.

По эпидемическим показаниям управлением выдано 2 762 постановления главного государственного санитарного врача Амурской области об изоляции в медицинских организациях или самоизоляции по мету жительства граждан, прибывших из-за границы или бывших в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией, и 465 предписаний о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в части проведения медицинского наблюдения, лабораторного обследования, соблюдения противоэпидемического режима.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в отношении 899 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находится 858 человек, в изоляторах – 41 человек.

По состоянию на 18 мая проведено 28 339 исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, в том числе 16 675 исследований (59 %) проведено на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Амурской области.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • МОЙША ГОФМАН

    МОЙША ГОФМАН
    31 минута назад

    таки конечно носить маску только закрывая рот и при этом почесывая рукой глаза и нос, будет не только 16, а еще больше. Да меня пронесет, так думает большинство, но увы

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