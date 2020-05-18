Мужчина проник в музей во время самоизоляции, чтобы сделать фото с черепом динозавра (видео)

В Австралии мужчина проник в музей ради селфи с черепом динозавра. Он также успел украсть один из экспонатов во время посещения.

По данным полиции, 25-летний мужчина проник в здание музея около часу ночи. Он около 40 минут бродил по пустым залам и делал снимки. Во время визита он также успел украсть один из предметов музейной коллекции.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и арестовали любителя ночных приключений, сообщает «Лента.ру». Ему были предъявлены обвинения во взломе с проникновением, вскоре он предстанет перед судом.