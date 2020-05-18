В Приамурье сформирован рейтинг педагогов, которые получат по 2 миллиона рублей

Фото: пресс-служба министерства образования и науки Амурской области

В Амурской области завершился второй этап реализации федеральной программы «Земский учитель». По его итогам сформирован рейтинг педагогов, которые закроют остродефицитные вакансии в школах региона и получат по два миллиона рублей. По одной из должностей пройдет отдельный конкурсный отбор.

«Документы от участников программы не поступили на замещение вакантной должности учителя английского языка Новогеоргиевской школы Шимановского района. Претендовать на это место смогут педагоги, которые представили документы для трудоустройства в другие школы Приамурья, но победителями конкурса не стали. Среди них пройдет отдельный конкурсный отбор», – прокомментировали в отделе общего образования минобрнауки Приамурья.

До 15 июня будет сформирован и размещен на сайте регионального минобрнауки приказ об утверждении списка победителей конкурсного отбора. В срок до 20 августа педагогам необходимо заключить договор о трудоустройстве в школах, до 15 сентября – трехстороннее соглашение о сотрудничестве (учитель-школа-министерство образования и науки области). В октябре денежные средства на выплаты педагогам поступят из федерального бюджета в областной. До 1 декабря по два миллиона рублей будут переведены на счета учителей, открытые в кредитных организациях.

В случае отказа педагога от участия в программе его место будет предложено следующему участнику конкурсного отбора, который занимает вторую позицию в рейтинге претендентов.

«Важно отметить, что в последующие годы такой учитель больше не сможет участвовать в проекте "Земский учитель"», – уточнили в региональном минобрнауки.

Проработать на одном месте учителя, прошедшие по программе, должны не менее пяти лет. Помимо денежных выплат, им будет предоставлено служебное жилье. Такую поддержку своим новым работникам готовы оказать в 70 % населенных пунктов.

Всего на 47 вакансий от участников конкурса подано около тысячи заявок и 287 пакетов документов. Работать в школах Амурской области пожелали учителя из 56 субъектов РФ. В Приамурье в конкурсном отборе участвовали педагоги из 19 муниципальных образований. Из общего числа претендентов 15 % – мужчины (41 человек), 47 % конкурсантов имеют квалификационную категорию (высшую – 53 человека, первую – 76).

Между тем финансирование программы «Земский учитель» рассчитано на три года вперед. До 2022 года включительно по два миллиона рублей будет выплачено 126 педагогам, которые пройдут конкурсный отбор на получение единовременной компенсационной выплаты и трудоустройство в школах Амурской области, пишет пресс-служба министерства образования и науки региона.