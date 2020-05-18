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сегодня, 15:26 0

Центр охраны природы «Зейский» хотят включить в программу охраны окружающей среды

Центр охраны природы «Зейский» хотят включить в программу охраны окружающей среды
Фото: Законодательное собрание Амурской области

Центр охраны природы «Зейский» рекомендовано включить в областную программу охраны окружающей среды. Это позволит центру пользоваться мерами госсподдержки и развиваться более эффективно.

Об этом заявила председатель комитета по природопользованию Законодательного собрания Амурской области Ирина Киевская по итогам рабочего визита в природный парк.

К примеру, сейчас центр охраны природы «Зейский» нуждается в обновлении автопарка для ежедневных поездок по огромной территории (3,7 тысячи гектаров) со сложным рельефом. Работники центра кормят и ухаживают за животными, проводят экскурсии для туристов, ведут ежедневный мониторинг, в том числе в пожароопасный период.

Природный парк расположен на границе Свободненского и Благовещенского районов. Учеными проводятся здесь различные зоологические и ботанические наблюдения, развивается направление экотуризма. Но самое главное – сюда со всей области свозят раненых животных (изюбрей, оленей, кабанов). Здесь им помогают восстановиться и вернуться в естественную окружающую среду, сообщает пресс-служба заксобрания области.

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#животные #природа

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