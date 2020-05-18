В Благовещенске мужчина объявил бойкот маскам и был наказан

18 мая Благовещенский городской суд Амурской области вынес горожанину за неношение маски сразу три штрафа. Общая сумма составила 15 тысяч рублей.

Благовещенский городской суд в решении пояснил, за что были составлены протоколы.

Согласно протоколу об административном правонарушении, составленному сотрудником полиции, 25 апреля мужчина пришел в магазин на улице Амурской без маски.

Работники магазина отказали ему в продаже товара, мотивируя это отсутствием маски и распоряжением губернатора, запрещающим посещение общественных мест без неё. Как стало известно Амур.инфо, мужчина нецензурно выражался, о чем работники сообщили в полицию.

29 апреля мужчина опять без маски отправился в магазин на улице Мухина, где инцидент повторился, полицией был составлен протокол. Сотрудник попытался вручить нарушителю документы дома, что было снято и отправлено в соцсети.

9 мая мужчина вновь появился в магазине на улице Амурской без маски, но на этот раз он убежал от полиции и забаррикадировался в частном доме, откуда не выходил два дня.

Протоколы были рассмотрены без его присутствия в Благовещенском городском суде. В результате по всем трем фактам было вынесено наказание в виде штрафа в общей сумме 15 тысяч рублей. Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней.

Ранее Амур.инфо сообщало, что 12 мая Благовещенский городской суд наказал другого мужчину, который зашел в автобус без маски. Суд наказал его штрафом 10 тысяч рублей.

С 24 апреля для жителей Амурской области стало обязательным ношение масок в общественном транспорте, объектах торговли и услуг. Тех, кто пренебрежет этим, полиция может привлекать к административной ответственности согласно статье 20.6.1 КоАП РФ. Она гласит, что «невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, (…) влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей».