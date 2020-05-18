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В Благовещенске мужчина объявил бойкот маскам и был наказан

В Благовещенске мужчина объявил бойкот маскам и был наказан

18 мая Благовещенский городской суд Амурской области вынес горожанину за неношение маски сразу три штрафа. Общая сумма составила 15 тысяч рублей.

Благовещенский городской суд в решении пояснил, за что были составлены протоколы.

Согласно протоколу об административном правонарушении, составленному сотрудником полиции, 25 апреля мужчина пришел в магазин на улице Амурской без маски.

Работники магазина отказали ему в продаже товара, мотивируя это отсутствием маски и распоряжением губернатора, запрещающим посещение общественных мест без неё. Как стало известно Амур.инфо, мужчина нецензурно выражался, о чем работники сообщили в полицию.

29 апреля мужчина опять без маски отправился в магазин на улице Мухина, где инцидент повторился, полицией был составлен протокол. Сотрудник попытался вручить нарушителю документы дома, что было снято и отправлено в соцсети.

9 мая мужчина вновь появился в магазине на улице Амурской без маски, но на этот раз он убежал от полиции и забаррикадировался в частном доме, откуда не выходил два дня.

Протоколы были рассмотрены без его присутствия в Благовещенском городском суде. В результате по всем трем фактам было вынесено наказание в виде штрафа в общей сумме 15 тысяч рублей. Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней.

Ранее Амур.инфо сообщало, что 12 мая Благовещенский городской суд наказал другого мужчину, который зашел в автобус без маски. Суд наказал его штрафом 10 тысяч рублей.

С 24 апреля для жителей Амурской области стало обязательным ношение масок в общественном транспорте, объектах торговли и услуг. Тех, кто пренебрежет этим, полиция может привлекать к административной ответственности согласно статье 20.6.1 КоАП РФ. Она гласит, что «невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, (…) влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей».

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#коронавирус #происшествия

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Комментарии
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  • маульташ

    маульташ
    55 минут назад

    за то никого не интересует то что продавцы кваса торгуют без масок и перчаток,без септика и еще норовят кончик пальца в стакан засунуть.Тоже могу сказать и про продавцов ход -догами .Куда полиция,роспотребнадзор и прокуратура смотрит

  • Noir

    Noir
    38 минут назад

    Вот это аттракцион: 3 раза нарушить закон, кино с сотрудником полиции, игра в догонялки с полицией и игра в баррикаду с ними. В итоге чек на 15 тыс руб.

  • Datatec

    Datatec
    35 минут назад

    прям провокатор какой-то

  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    33 минуты назад

    Да клоун он...который в книге жалоб оставил свой адрес и телефон,а сотрудники написали в ходе оперативных розыскных мероприятий был пойман...точно кино или цирк

  • baili

    baili
    28 минут назад

    Если дед сдаст тест в медцентре и принесет в суд, ментовку. Маска помогает только кто болеет, а так то фактически она от вируса не спасает, только кто чихает, мокроту сдерживает....

    При том, маски разные по уровню защиты, кто каждые 2 часа по 30 рублей новую покупает, это не респиратор на 6 часов ношения?

    Выполнение ради исполнения указиловки, гуманитарку получили? Пенсионерам на входе бесплатно вешайте маски!

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    22 минуты назад

    Дед тоже так думал, да на 15000 попал.

  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    18 минут назад

    Так это видео у нас снимали в городе про деда? Позор участковому,который составлял эти протоколы. Не те они сейчас пошли. Ради палки и протокола,готовы мать родную продать. Позорище. Хватать старика. Полицай!! С большой буквы.

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