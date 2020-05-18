ДТП с участием полицейского автомобиля произошло в Райчихинске (видео)

Фото: кадр видео

17 мая около 15:00 в Райчихинске на улице Победы произошло ДТП с участием полицейского автомобиля УАЗ и легковой иномарки. Фото с места аварии прислали в редакцию ИА «Амур.инфо».

Как прокомментировали агентству в пресс-службе УМВД России по Амурской области, в ДТП с патрульным автомобилем в Райчихинске люди не пострадали, машины получили механические повреждения.

«По факту ДТП проводится служебная проверка, по ее результатам виновник будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством», – отметили в ведомстве.