Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:45 0

ДТП с участием полицейского автомобиля произошло в Райчихинске (видео)

ДТП с участием полицейского автомобиля произошло в Райчихинске (видео)
Фото: кадр видео

17 мая около 15:00 в Райчихинске на улице Победы произошло ДТП с участием полицейского автомобиля УАЗ и легковой иномарки. Фото с места аварии прислали в редакцию ИА «Амур.инфо».

Как прокомментировали агентству в пресс-службе УМВД России по Амурской области, в ДТП с патрульным автомобилем в Райчихинске люди не пострадали, машины получили механические повреждения.

«По факту ДТП проводится служебная проверка, по ее результатам виновник будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством», – отметили в ведомстве.

Просмотров всего: 966

#ДТП #происшествия #Райчихинск #транспорт

распечатать


Происшествия

В Белогорске в дорожной аварии погиб человек

В России и мире

Мужчина проник в музей во время самоизоляции, чтобы сделать фото с черепом динозавра (видео)
Коронавирус 6

В Благовещенске мужчина объявил бойкот маскам и два дня просидел в осаде
Общество 15

Аварийно-восстановительные работы на мосту через Зею начнутся на этой неделе
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь