Знаменитая беременная 13-летняя школьница из Красноярского края заявила, что её изнасиловали

«Было изнасилование. Как всё произошло, я не могу рассказать, так как больно это всё вспоминать. Долгое время после того случая я не могла ничего делать, мне было в то же время страшно и одиноко. И самое обидное, что я не могла никому рассказать. Всё это было в ноябре, и реально в подъезде тогда было уже достаточно темно, поэтому помочь никто не мог. Больше я не могу ничего рассказать, думаю, вы поймёте меня», – написала школьница.

По словам беременной девочки, её изнасиловал 16-летний парень. А то, что она забеременела от десятилетнего мальчика, оказалось неправдой. Однако в историях девочка заявила, что Ваня является ее парнем и он будет оформлять отцовство над ребенком.

Чтобы не разжигать споров, под этим постом юная блогерша закрыла комментарии. Однако подписчики перешли обсуждать эту тему под соседнюю публикацию: «Слушай, раз тебя изнасиловали, то зачем вот эта вся белеберда про отца в 10 лет, типо хайп? Почему ты тогда аборт не сделала, типо, блин... Я бы не хотела ребенка в 13, да еще и от какого-то чувака, которого ты не знаешь», «Мне вот интересно, как Ваня относиться к тому, что это не его ребенок, а на студии доказывала, что ее?», «Если тебя изнасиловали зачем тогда говорить, что Ваня отец ребёнка? Ради хайпа?».

О том, что девочка беременна от десятилетнего мальчика, стало известно в январе 2020 года. После того как будущих родителей пригласили на шоу Андрея Малахова, они получили известность на всю Россию. Дарья раскрутила свой Инстаграм, в котором сейчас уже более 109 тысяч подписчиков. Также пара активно снимает видео в ТикТок и зарабатывает крупные суммы на рекламе. Недавно пара сообщила, что у них будет девочка и они активно готовятся к прибавлению.