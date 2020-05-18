Во время пандемии тындинцы активно принимают участие в дистанционном фитнес-марафоне

Фото: администрация Тынды

В Тынде готовятся подвести итоги фитнес-марафона, который стартовал 1 апреля. Его участниками стали не только тындинцы, но и жители Санкт-Петербурга, Красноярска, Краснодара, Владивостока, Екатеринбурга, Хабаровска, Воронежа, Комсомольска-на-Амуре и Амурской области – всего более 80 человек.

Большинство участников – спортсмены-любители. В течение двух месяцев они должны ежедневно присылать тренеру, который и ведет марафон, фото или видеоотчёт о выполнении заданий.

«Еще до 1 апреля я стал пробовать выдавать участникам тестовые задания с видеопримерами выполнения упражнений, – рассказал тренер спортивного клуба "Легион" Евгений Жданов. – В моем марафоне всё на честном слове и дисциплине. Никаких фото “до” и “после”».

По понедельникам, средам и пятницам участники марафона в качестве заданий получают функциональные комплексы на все группы мышц, во вторник и четверг – беговые задания, в субботу – упражнения на растяжку. Задания можно выполнять и в домашних условиях, и на улице. Сами задания публикуются на Youtube-канале Евгения Жданова.

Участникам марафона рекомендовали установить таймер-приложение для контроля беговой активности. Также постепенно в течение всего марафона добавляются новые рекомендации по питанию и гигиене.

Не все участники выдержали спортивный темп, и к завершению фитнес-марафона сформирована основная двадцатка, которая стабильно выполняет все задания и присылает отчеты. Среди активных остались и иногородние участники: из Комсомольска-на-Амуре, Санкт-Петербурга, Благовещенска и Райчихинска.

Главный приз, который получит победитель – фитнес-часы. Кто станет обладателем приза, уже в конце мая определят с помощью генератора случайных чисел.