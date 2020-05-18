Прощание с бывшим ректором БГПУ Юрием Сергиенко пройдет 19 мая

19 мая с 11:30 до 12:30 в Доме траурных обрядов по адресу: улица Тенистая, 103/1, пройдет прощание с Юрием Павловичем Сергиенко. Много лет он возглавлял БГПУ.

Юрия Сергиенко не стало 17 мая. Юрий Павлович возглавлял университет в течение 14 лет. Он трижды избирался на пост ректора Благовещенского педагогического университета. В последний раз он победил на выборах в 2009 году. В 2014 году Юрий Сергиенко освободил ректорское кресло по достижении предельного возраста – 65 лет.

После сложения ректорских полномочий Юрий Павлович остался работать в вузе, в частности он занимал пост первого проректора по учебной работе.

Как сообщают его коллеги, Юрий Павлович регулярно приходил в университет, вплоть до ситуации с коронавирусом, когда учебные заведения перешли на дистанционное обучение.

Юрий Сергиенко родился 12 марта 1949 года в поселке Мариинск Амурской области. С 1965 по 1970 годы учился на физико-математическом факультете БГПУ. После окончания университета остался преподавать на кафедре общей физики. Работал ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, заместителем декана, деканом физико-математического факультета, проректором по экономике, а с 1999 года – ректором БГПУ. Был председателем Совета ректоров вузов Амурской области.

Награжден почетными грамотами городской и областной администраций, Министерства образования РФ, знаком «Отличник народного просвещения», ему присвоено звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».