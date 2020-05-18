Во Владивостоке лечащий COVID-19 врач заработал за месяц около 350 тысяч

Фото: Андрей Тишкевич, ИА PrimaMedia

В Приморье врачи Владивостокской клинической больницы № 4, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией, за месяц получили зарплату около 350 тысяч рублей, медсестры — около 140 тысяч рублей. Всего в зоне риска находится около 380 медиков.

Для помощи специалистам инфекционного госпиталя прибыли около 10 врачей из других районов Приморья и Хабаровска. Сейчас в учреждении находятся до 200 пациентов больных COVID-19, в тяжелом состоянии — 20 человек.

Как рассказала ИА PrimaMedia главный врач Владивостокской клинической больницы № 4 Елена Новицкая, специалисты получают краевые и федеральные доплаты.

«Зарплата у врачей, которые работают с больными COVID-19 — около 350 тысяч рублей, медсестры получают около 140 тысяч. Такая сумма состоит из краевой доплаты — 23 тысячи рублей, федеральной — 38 тысяч, а также доплаты в соответствии с указом президента — 80 тысяч рублей. На все эти суммы накручивается наш дальневосточный коэффициент 1,5. С больными COVID-19 пациентами работают врачи — лечебного профиля, неврологи, хирурги, эпидемиологи, рентгенологи, которые делают компьютерную томографию, врачи лабораторной диагностики делают анализы. Врачи функциональной диагностики делают ЭКГ, энцефалограмму. Всего около 380 сотрудников. Выплаты получаем регулярно, как только деньги приходят. В учреждении задержек с выплатами заработной платы нет. Также дополнительно в нашу больницу прибыли 10 врачей из Хабаровска, Хасанского и Надеждинского районов, а также Владивостока. Этими силами пока справляемся, людей хватает», — отметила Елена Новицкая.

Также специалист уточнила, что на данный момент в больнице находятся до 200 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Около 20 человек — в тяжелом состоянии.

По словам врач анестезиолога-ревматолога Марии Свислоцкой, заработная плата приходит регулярно. Режим работы остался прежним, поменялись только условия.

«Вчера было уведомление о федеральных деньгах, которые пришли за первую половину месяца — 88 тысяч. За апрель у меня получилось около 350 тысяч рублей. До коронавируса была заплата около 100 тысяч, но я работала очень много в день, много было дежурств. Режим работы не поменялся, поменялись условия, сейчас приходится носить костюмы защитные», — добавила Мария Свислоцкая.

Медики специально для журналистов продемонстрировали, как начинается их рабочий день и как они экипируются в одноразовые защитные костюмы. Чтобы не было ни единой щели, специалисты проклеивают стыки соприкосновения перчаток, масок и очков с костюмом. Для удобства работы на спинах подписывают свои имена и должности. Отработавших смену медиков увозят в выделенное на время работы с инфицированными больными общежитие на специально выделенном для них транспорте, чтобы исключить любой контакт.

По данным на 18 мая, Приморский край занимает 58 место в России по динамике распространения коронавируса. С начала эпидемии в регионе зарегистрировано 1 339 человек с диагнозом COVID-19, из них 339 приморцев выздоровели.