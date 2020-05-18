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сегодня, 13:32 0

Странное существо выплыло на берег озера и напугало рыбака

Странное существо выплыло на берег озера и напугало рыбака
Фото: thomas.vanderes.9

В Нидерландах рыбак обнаружил в озере редкого паразита рыб огромных размеров. Мужчина сфотографировал существо и направил специалистам для разъяснений.

Томас ван дер Эс (Thomas van der Es) рыбачил на озере в национальном парке Блисбох и заметил чаек, которые кружили над одной точкой озера, как будто выслеживая добычу. Вскоре мужчина увидел, что оттуда на мелководье выплыло гигантское существо, напоминающее угря. Он никогда прежде не видел подобных животных, поэтому сфотографировал его и отправил снимок в организацию, занимающуюся изучением рептилий, амфибий и рыб.

Ученые сообщили, что рыбак обнаружил редкого паразита – морскую миногу. Люди видят этих рыб раз в 10 – 20 лет. У миног сотни острых зубов, которыми они впиваются в рыб и высасывают из них кровь, пока те не умрут, сообщает «Лента.ру».

Ранее в США женщина поймала в море необычное существо, которое оказалось опасным ядовитым червем. Она поймала его вблизи города Порт-Изабел, штат Техас.

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#животные #природа

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