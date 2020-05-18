Стало известно, кому в России в первую очередь будут делать прививки от коронавируса

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Кандидатами на вакцинацию от коронавируса, в первую очередь, станут те, кто находится в группе риска. Об этом рассказал руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.

Первыми вакцину от коронавируса получат врачи, работающие с зараженными COVID-19 пациентами. Также, по словам специалиста, первыми в очереди на прививку будут стоять те, кто контактирует с большим количеством людей. Например, билетеры, кассиры, волонтеры, водители такси.

«Остальным делать нет необходимости», – подчеркнул Зуев. Позже вакцинацию можно будет расширить на всех остальных.

По мнению вирусолога, в будущем прививки от COVID-19 будут ставить так же, как от гриппа. Зуев считает, что вспышки коронавируса будут возникать дважды в год — поздней осенью и ранней весной — когда по климатическим причинам у людей снижается уровень иммунитета, сообщает РИА Новости.

Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу летних месяцев, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус 5» на канале «Россия 1». Он рассказал, что еще около месяца должны занять доклинические испытания на токсичность и реактогенность, после этого Министерство здравоохранения разрешает опробовать вакцину на людях. Как считает вирусолог, если SARS-CoV-2 не будет мутировать, то вакцина против COVID-19 может войти в национальный календарь прививок.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова ранее рассказала о результатах доклинических исследований препарата «Мефлохин» по лечению коронавируса. Выяснилось, что он «подавляет на 100 процентов цитопатическое действие вируса уже через 48 часов с момента инфицирования, но в очень маленькой дозе — два микрограмма на миллилитр», сообщила руководитель ведомства. Если препарат применять до инфицирования, то действие вируса снижается на 50-75 процентов, добавила она. Таким образом, «Мефлохин», возможно, получится использовать и для профилактики.

По данным оперативного штаба, в России вторые сутки подряд фиксируется менее 10 тысяч случаев распространения коронавируса. Так, 16 мая за сутки было выявлено 9,2 тысячи новых случаев COVID-19. 17-го медики отчитались о 9709 зараженных. 15 мая сообщалось о 10 598 новых случаях заражения коронавирусом.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, по состоянию на 17 мая в России остановился рост распространения коронавируса.