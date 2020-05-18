Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:14 4

Стало известно, кому в России в первую очередь будут делать прививки от коронавируса

Стало известно, кому в России в первую очередь будут делать прививки от коронавируса
Фото: pixabai.ru

Кандидатами на вакцинацию от коронавируса, в первую очередь, станут те, кто находится в группе риска. Об этом рассказал руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.

Первыми вакцину от коронавируса получат врачи, работающие с зараженными COVID-19 пациентами. Также, по словам специалиста, первыми в очереди на прививку будут стоять те, кто контактирует с большим количеством людей. Например, билетеры, кассиры, волонтеры, водители такси.

«Остальным делать нет необходимости», – подчеркнул Зуев. Позже вакцинацию можно будет расширить на всех остальных.

По мнению вирусолога, в будущем прививки от COVID-19 будут ставить так же, как от гриппа. Зуев считает, что вспышки коронавируса будут возникать дважды в год — поздней осенью и ранней весной — когда по климатическим причинам у людей снижается уровень иммунитета, сообщает РИА Новости.

Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу летних месяцев, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус 5» на канале «Россия 1». Он рассказал, что еще около месяца должны занять доклинические испытания на токсичность и реактогенность, после этого Министерство здравоохранения разрешает опробовать вакцину на людях. Как считает вирусолог, если SARS-CoV-2 не будет мутировать, то вакцина против COVID-19 может войти в национальный календарь прививок.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова ранее рассказала о результатах доклинических исследований препарата «Мефлохин» по лечению коронавируса. Выяснилось, что он «подавляет на 100 процентов цитопатическое действие вируса уже через 48 часов с момента инфицирования, но в очень маленькой дозе — два микрограмма на миллилитр», сообщила руководитель ведомства. Если препарат применять до инфицирования, то действие вируса снижается на 50-75 процентов, добавила она. Таким образом, «Мефлохин», возможно, получится использовать и для профилактики.

По данным оперативного штаба, в России вторые сутки подряд фиксируется менее 10 тысяч случаев распространения коронавируса. Так, 16 мая за сутки было выявлено 9,2 тысячи новых случаев COVID-19. 17-го медики отчитались о 9709 зараженных. 15 мая сообщалось о 10 598 новых случаях заражения коронавирусом.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, по состоянию на 17 мая в России остановился рост распространения коронавируса.

Просмотров всего: 4199

#здоровье #коронавирус #медицина

распечатать


Коронавирус 1

В Приамурье зафиксировано 16 новых случаев COVID-19
Коронавирус 6

В Благовещенске мужчина объявил бойкот маскам и два дня просидел в осаде
Коронавирус 7

Во Владивостоке лечащий COVID-19 врач заработал за месяц около 350 тысяч

Общество 1

Кавказские минеральные воды могут начать прием туристов 1 июня
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • mestny

    mestny
    2 часа назад

    нормально! на врачах как на крысах испытают!

    пусть на депутатах испытывают!!!!!!!!!!!!!

  • амурская алена

    амурская алена
    2 часа назад

    Рост заболеванием коронавирусом в Москве,наверное остановился,а регионах только растет.

  • амурская алена

    амурская алена
    2 часа назад

    mestny

    нормально! на врачах как на крысах испытают! пусть на депутатах испытывают!!!!!!!!!!!!! +++++++++++++++++++++++++++ Врачей надо беречь,они и так все риски ,на себя приняли,некоторые посмертно.Большое спасибо всем медикам!

  • амурская алена

    амурская алена
    2 часа назад

    извините за накладку

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь