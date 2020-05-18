Аварийно-восстановительные работы на мосту через Зею начнутся на этой неделе

К аварийно-восстановительным работам на мосту через Зею приступят на текущей неделе. Начать ранее не могли, так как ждали, когда будут готовы плиты для замены на дефектных участках.

Ранее на сооружении установили временную эстакаду. Перед въездом на нее обязательно нужно останавливаться и соблюдать дистанцию 15 метров. Двигаться разрешено со скоростью не более 5 километров в час.

Установка позволила организовать ранее запрещенное движение по мосту грузовикам и автобусам грузоподъемностью до 10 тонн, но одновременно и спровоцировало гигантские пробки на подъездах к нему.

22 мая планируют установить такую же эстакаду на втором участке и запустить полноценное движение автомобилей.

Администрация Благовещенска призывает водителей воздержаться от поездок по автодорожному мосту через Зею. Ездить по нему рекомендуется только на работу, в медицинское учреждение или в связи с неотложными ситуациями.

Власти ссылаются на ежедневный мониторинг, который показывает, что транспортная нагрузка на переправу остается высокой.

В связи с тем, что на объекте периодически возникают многочасовые заторы, в целях безопасности специалисты рекомендуют отказаться от поездок беременным женщинам, родителям с маленькими детьми, пожилым амурчанам и людям с хроническими заболеваниями. Воздержаться от передвижения через мост следует также желающим выехать на природу, съездить в гости или за покупками.

Ранее с просьбой отказаться от поездок за Зею и обратно к амурчанам обращался губернатор Амурской области. Он заявил, что при малейшем риске для жизни людей мост может быть закрыт в любой момент.