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Аварийно-восстановительные работы на мосту через Зею начнутся на этой неделе

Аварийно-восстановительные работы на мосту через Зею начнутся на этой неделе

К аварийно-восстановительным работам на мосту через Зею приступят на текущей неделе. Начать ранее не могли, так как ждали, когда будут готовы плиты для замены на дефектных участках.

Ранее на сооружении установили временную эстакаду. Перед въездом на нее обязательно нужно останавливаться и соблюдать дистанцию 15 метров. Двигаться разрешено со скоростью не более 5 километров в час.

Установка позволила организовать ранее запрещенное движение по мосту грузовикам и автобусам грузоподъемностью до 10 тонн, но одновременно и спровоцировало гигантские пробки на подъездах к нему.

22 мая планируют установить такую же эстакаду на втором участке и запустить полноценное движение автомобилей.

Администрация Благовещенска призывает водителей воздержаться от поездок по автодорожному мосту через Зею. Ездить по нему рекомендуется только на работу, в медицинское учреждение или в связи с неотложными ситуациями.

Власти ссылаются на ежедневный мониторинг, который показывает, что транспортная нагрузка на переправу остается высокой.

В связи с тем, что на объекте периодически возникают многочасовые заторы, в целях безопасности специалисты рекомендуют отказаться от поездок беременным женщинам, родителям с маленькими детьми, пожилым амурчанам и людям с хроническими заболеваниями. Воздержаться от передвижения через мост следует также желающим выехать на природу, съездить в гости или за покупками.

Ранее с просьбой отказаться от поездок за Зею и обратно к амурчанам обращался губернатор Амурской области. Он заявил, что при малейшем риске для жизни людей мост может быть закрыт в любой момент.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    3 часа назад

    да закройте мост и отремонтируйте нормально-и ответственным поставьте Имамеева-если что то пусть присядет

  • Таранов

    Таранов
    3 часа назад

    Васек почему в Благовещенске не могут сделать плиты покрытия , всё развалил

  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    2 часа назад

    К аварийно-восстановительным работам на мосту через Зею приступят на текущей неделе. Начать ранее не могли, так как ждали, когда будут готовы плиты для замены на дефектных участках.

    Если плиты уже готовы, так зачем сооружать эстакаду? Меняйте плиты и открывайте мост!!!

  • Мы Все

    Мы Все
    2 часа назад

    Развалили все по моему в начале 90 годов прошлого века.

  • МОЙША ГОФМАН

    МОЙША ГОФМАН
    2 часа назад

    Наверное в последующем будет новость, что работы приостановлены так как в автомашине перевозящей плиты закончилось дизельное топливо

  • Медвепут

    Медвепут
    2 часа назад

    22 мая смонтируют вторую эстакаду, 23 мая начнут ремонт, 25 мая уберут эстакаду и так по кругу...... круговорот бабла

  • Bender

    Bender
    2 часа назад

    Мы Все

    Развалили все по моему в начале 90 годов прошлого века.



    Мост в начале 80-х построили - уже из говна и палок

  • Kott!

    Kott!
    2 часа назад

    Кто ответит за ситуацию, которая есть сегодня? Кому сидеть за это?

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад

    Медвепут

    22 мая смонтируют вторую эстакаду, 23 мая начнут ремонт, 25 мая уберут эстакаду и так по кругу...... круговорот бабла



    Что то лишних движений много, действительно оставьте мост для проезда только для спец транспорта и меняйте плиты, нафига эта карусель с эстакадами или вы действительно не знаете что окажется под плитами)

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Kott!

    Кто ответит за ситуацию, которая есть сегодня? Кому сидеть за это?



    Думаю надо начать с заключения экспертизы моста прошлых годов, а так же о там как искали и выбирали экспертов.

  • Эльче

    Эльче
    1 час назад

    если рухнет мост с людьми загремит в первую очередь губернатор

  • ay

    ay
    1 час назад

    Эльчеесли рухнет мост с людьми загремит в первую очередь губернатор


    Куда он загремит? Разве кто-то загремел после Саяно-Шушенской ГЭС? " Хромой Лошади"? "Зимней Вишни"? Тот же Тулеев всё равно не в монастырь же ушёл, грехи замаливать. Правда?

  • Ross138

    Ross138
    1 час назад

    Noir

    Kott!

    Кто ответит за ситуацию, которая есть сегодня? Кому сидеть за это?



    Думаю надо начать с заключения экспертизы моста прошлых годов, а так же о там как искали и выбирали экспертов.



    Специалистам предстоит выполнить предпроектное обследование объекта, по итогам которого к 31 августа будет подготовлен научно-технический отчет с соответствующими выводами, заключением по результатам обследования и рекомендациями по ремонту и дальнейшей безопасной эксплуатации сооружения. Также будет разработано техническое задание для проектных работ на ремонт моста. (https://www.amur.info/news/2018/07/06/140562)

    По информации администрации Благовещенска, по результатам обследования 2018 года сооружение было признано ремонтопригодным. Возможна эксплуатация до выполнения ремонта на установленных параметрах (без ограничений по скорости, интенсивности и грузоподъемности, но и без увеличения). Состояние сооружения аварийным признано не было.

    Думаете с 2018 года не один водитель не превысил скорость или грузоподъемность. Ха ха ха. Так то свою работу эксперты выполнили, техническое задание для проектных работ на ремонт моста подготовили, теперь работают проектировщики. Далее строители.

  • МОЙША ГОФМАН

    МОЙША ГОФМАН
    37 минут назад

    все прикрутят на проволоку и обмотают скотчем сваи - как всегда тяп ляп и готово ...и опять через 5 лет ремонт, проходили это все уже, не могут сделать как в других странах красиво и надежно.

  • МОЙША ГОФМАН

    МОЙША ГОФМАН
    34 минуты назад

    кстати, а где понтонный мост или его никак не сделаешь на время ремонта, таки странное обстоятельство

  • Ross138

    Ross138
    10 минут назад

    МОЙША ГОФМАН

    кстати, а где понтонный мост или его никак не сделаешь на время ремонта, таки странное обстоятельство



    А где вы планируете разместить подъездные пути к этому мосту ?

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