В Приамурье 11 палов охватили территорию в 26 гектаров

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За минувшие сутки, 17 мая, в Амурской области потушено 11 возгораний сухой растительности. Эти палы охватили территорию более 26 гектаров.

Палы регистрировались в Магдагачинском, Серышевском, Шимановском и Сковородинском районах, в городах Благовещенске, Белогорске, Свободном, Шимановске и Завитинске. В тушениях были задействованы 54 человека личного состава и 13 единиц техники пожарных и спасательных подразделений области.

Так, 17 мая пал площадью 20 гектаров ликвидировали в Серышевском районе. Сухая трава горела на окраине села Бочкаревка. В тушении были задействованы расчеты пожарного поста села Томское. Пал ликвидировали за 2,5 часа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Всего с начала пожароопасного периода в регионе зарегистрировано 1 115 загораний сухой растительности на площади около 15 300 гектаров, в тушении которых было задействовано 8 519 человек и 1 862 единицы техники.