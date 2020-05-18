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сегодня, 12:38 0

В пяти муниципалитетах Амурской области еще не отключили отопление

В пяти муниципалитетах Амурской области еще не отключили отопление
Фото: pixabay.com

В 24 муниципальных образованиях Приамурья завершился отопительный сезон. Соответствующие распоряжения подписали главы. Батареи отключают с учетом фактических погодных условий, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток подряд держится на отметке 8 градусов тепла.

Отопительный период 2019-2020 годов еще продолжается в 5 муниципальных образованиях: Зейском (селе Горный, Поляковский, Тунгала, Октябрьский, Дугда), Магдагачинском, Селемджинском, Тындинском районах и в городе Тында.

«Отопительный период 2019-2020 годов в регионе подходит к завершению. В населенных пунктах, где уже завершен отопительный период, полным ходом идет подготовка к предстоящему отопительному периоду 2020-2021 годов», – рассказал министр ЖКХ Сергей Гордеев.

Первое отключение тепла в домах состоялось 5 мая в Ивановском районе, а 6 мая отключили отопление в домах Благовещенска.

Согласно плану подпрограммы «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения» в 2020 году в Приамурье будет проведена работа по замене 88 котлов, 4,1 километра тепловых сетей, 3,4 километра водопроводных сетей, 0,2 километра канализационных сетей, установке 3 модульных автоматизированных котельных и бурению 6 скважин питьевого водоснабжения, сообщает пресс-служба регионального министерства ЖКХ.

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#ЖКХ

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