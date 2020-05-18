Кавказские минеральные воды могут начать прием туристов 1 июня

Власти Ставропольского края вслед за Краснодарским заявили о возможности открыть с 1 июня объекты санаторно-курортного комплекса. В регионе прорабатываются меры, при соблюдении которых принимать туристов смогут санатории Кавказских минеральных вод (КМВ).

Как рассказал в эфире программы «Док-Ток» губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, эта работа ведется вместе с Ростуризмом, и при входном и промежуточном тестировании на коронавирус (при нахождении в санатории) власти региона готовы «обеспечить безопасность внутри».

По словам Владимирова, обсуждается формат работы персонала санаториев в режиме, подобного карантину внутри учреждения, либо периодической смены коллектива вахтовым методом.

По мнению экспертов, в отличие от курортов Краснодарского края курортам КМВ будет несколько легче реализовать на практике требования по «антивирусной» безопасности. Во-первых, из-за общей отраслевой «однородности» объектов размещения, во-вторых, по причине более «целенаправленной и ответственной аудитории», которая едет именно на лечение, а не ради «отдыха на курорте», пишет «Ассоциация туроператоров».

«Туристическая отрасль Кавминвод представлена преимущественно учреждениями санаторной направленности. Соответственно, все организации будут выполнять общие для их специфики протоколы, и властям будет проще контролировать эту деятельность в комплексе. Не исключено, что по этой причине в сравнении с Краснодарским краем на курортах Ставрополья могут быть более мягкие условия по пребыванию туристов», – считает генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Как отмечает Михаил Данилов, медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, аудитории, которые в летнем сезоне едут на курорты Кубани и КМВ, различаются. Так, в санатории Краснодарского края летом многие приезжают преимущественно за морским отдыхом, из-за чего нередко воспринимают лечебные процедуры как дополнительную опцию.

Эксперты сходятся во мнении, что в случае рестарта с 1 июня здравницам Кавминвод и Кубани конкурировать между собой за туристов не придется.

Как поясняют эксперты туроператора «Мультитур», хотя санаторный отдых, например, в Сочи является более привлекательным по цене, транспортной доступности и инфраструктуре, но для многих отдыхающих в летний период пребывание на черноморском курорте по погодным и климатическим условиям имеет множество противопоказаний.

Александра Абрамова, руководитель направления «Россия» туроператора «Музенидис Трэвел», обращает внимание на высокий уровень оснащенности санаториев Кавминвод и в целом на более узкий профиль ставропольского курорта, что делает его более востребованным для тех клиентов, целью которых является именно лечение и профилактика заболеваний.

По мнению Михаила Данилова, перераспределению туристов между Краснодарским краем и КМВ могут способствовать два ключевых условия: это сроки и скорость открытия здравниц и сохранение ограничительных мер.

Например, если на кубанских курортах будут закрыты пляжи, то туристы будут ограничены в реализации своей ключевой цели поездки – отдыха на море. В Кавминводах такой проблемы нет, хотя сейчас в регионе ограничен доступ в общие бюветы и курортные парки, которые являются популярными зонами отдыха.

Спрос на курорты Кавминвод в июне эксперты оценивают осторожно, поскольку пока не понятно, в какой степени сохранятся требования к соблюдению противоэпидемических мер и как будет восстанавливаться транспортное сообщение.

По мнению специалистов туроператора «Мультитур», поездка в Кавминводы в июне будет актуальной только для тех туристов, кто уже давно приобрел тур или получил социальную путевку. «Новых бронирований на ближайшие июньские даты будет крайне мало. Каминводы – это круглогодичный курорт, куда туристы всегда могут поехать в другой период с менее затрагивающими ограничениями», – считают в «Мультитуре».

«Запрос на отдых точно будет, но количественные его показатели пока остаются под вопросом», – говорит Михаил Данилов.

По мнению участников рынка, при открытии курортов КМВ Кисловодск сохранит за собой статус самого популярного направления. «На Кисловодск приходится примерно 45 % санаторного турпотока в регион», – уточняет Сергей Ромашкин из «Дельфина».

По прогнозам туроператоров, особых скидок на отдых в здравницах КМВ в сезоне-2020 ждать не стоит. Как полагает генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, в первые 1-2 недели после открытия возможны СПО со скидками до 10 %, но не более.

Как подчеркивают представители «Мультитура», санатории Ставрополья и в прежние годы редко предлагали акции и скидки, а в этом сезоне, с учетом больших убытков, скорее попробуют сохранить цены на максимуме.