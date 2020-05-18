«Дети войны» в Приамурье продолжат получать выплату к 75-летию Победы до конца лета

Губернатор Амурской области Василий Орлов принял решение предоставить праздничные единовременные выплаты «детям войны» – лицам, родившимся в период с 10 мая 1927 года по 2 сентября 1945 года. До 2020 года выплаты предоставлялись ветеранам Великой Отечественной войны.

В списке амурских «детей войны» насчитывается более 32 тысяч человек. Деньги уже получили более 29 тысяч. Остальные граждане из этой категории могут рассчитывать на них чуть позднее. Согласно порядку, юбилейные выплаты необходимо завершить до сентября 2020 года. Размер выплаты составляет 5 000 рублей. На эти цели выделено 164,17 миллиона.

Начальник отдела министерства социальной защиты населения Амурской области Анна Гайдаш уточняет, что с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации подавать заявления для получения этой выплаты не нужно. Будут использованы существующие клиентские базы Пенсионного фонда России, а также базы получателей социальных услуг областного министерства соцзащиты.

В год празднования 75-й годовщины Великой Победы было принято решение об увеличении размера единовременной выплаты ко Дню Победы участникам Великой Отечественной войны – до 10 000 рублей, другим категориям ветеранов – до 5 000 рублей. На данные цели в территориальные управления СЗН направлено 14,7 миллиона.

До 2020 года размер выплаты участникам Великой Отечественной войны составлял 3 000, для других категорий ветеранов (вдовы, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники фашизма и др.) – 1 000 рублей. сообщает пресс-служба областного правительства.