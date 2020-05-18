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Амурские пограничники изъяли у жительницы Приамурья оружие и боеприпасы

Амурские пограничники изъяли у жительницы Приамурья оружие и боеприпасы
Фото: Пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Амурской области пресекли незаконный оборот оружия и боеприпасов у амурчанки, проживающей в селе Дим Михайловского района.

8 мая специалисты в рамках плановых мероприятий обнаружили в хозяйственных постройках собственницы 1965 года рождения нарезной карабин с оптическим прицелом без маркировки калибра 7.62 миллиметра, 4 ствола от гладкоствольных ружей, 18 патронов и 50 граммов пороха.

Каких-либо документов, разрешающих хранение оружия, его основных частей и боеприпасов, жительница приграничья не предоставила, сообщили в ведомстве. Все предметы у нее изъяли.

В целях проведения исследования, указанные предметы направлены в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Амурской области. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

В пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Амурской области обращают внимание жителей приграничья, что в соответствии с примечанием к статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности.

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#закон

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    3 часа назад

    а вдруг завтра война

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    Верится с трудом



    8 мая специалисты в рамках плановых мероприятий обнаружили в хозяйственных постройках собственницы 1965 года рождения...



    Чую, что кто-то сдал партизанку

  • Б-29

    Б-29
    1 час назад

    Амурские пограничники изъяли у жительницы Приамурья оружие и боеприпасы.

    Для чего расширять ареал проживания до Приамурья в который входят три региона, неужели нельзя сразу написать в заголовке у жительницы Михайловского района. Или у ПриамурьеИнфо есть информация о скором объединении трёх регионов в один?

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