Амурские пограничники изъяли у жительницы Приамурья оружие и боеприпасы.

Фото: Пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Амурской области пресекли незаконный оборот оружия и боеприпасов у амурчанки, проживающей в селе Дим Михайловского района.

8 мая специалисты в рамках плановых мероприятий обнаружили в хозяйственных постройках собственницы 1965 года рождения нарезной карабин с оптическим прицелом без маркировки калибра 7.62 миллиметра, 4 ствола от гладкоствольных ружей, 18 патронов и 50 граммов пороха.

Каких-либо документов, разрешающих хранение оружия, его основных частей и боеприпасов, жительница приграничья не предоставила, сообщили в ведомстве. Все предметы у нее изъяли.

В целях проведения исследования, указанные предметы направлены в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Амурской области. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

В пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Амурской области обращают внимание жителей приграничья, что в соответствии с примечанием к статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности.