Некоторые страны летом планируют принимать туристов

По мере отступления коронавируса многие популярные у туристов страны мира постепенно ослабляют ограничения из-за карантина, а некоторые даже начали готовиться к летнему сезону. Правда, в Европе пока границы открываются только для соседей.

Портал «Интерфакс-Туризм» разобрался, туристам из каких стран удастся в этом году отдохнуть за рубежом.

Китай. Китай, с которого началась пандемия, практически победил вирус на своей территории. Внутренний туризм в стране активно восстанавливается, только за майские праздники турсектор получил 6,7 миллиарда долларов дохода. Множество достопримечательностей уже возобновили работу. Местные жители путешествуют, соблюдая строгие правила безопасности. Пока не известно, когда в КНР начнут принимать зарубежных гостей. По некоторым сообщениям, в стране обсуждают возможность возобновления авиасообщения с 14 странами. Сейчас въезд в Китай разрешен только для граждан Южной Кореи, которые путешествуют по бизнесу.

Вьетнам. Если верить официальной статистике, пандемия обошла Вьетнам стороной: за все время в стране зарегистрировано лишь около 300 случаев и ни одной смерти от COVID-19. В стране считают, что успешно справиться с нынешней пандемией помог опыт преодоления SARS в 2003 году. Сейчас во Вьетнаме уже возобновлены внутренние рейсы, автобусные и железнодорожные перевозки, открыты рестораны и магазины. В стране заметили всплеск бронирований жилья на сервисе Airbnb в связи с праздниками 30 апреля-1 мая. В июне может возобновиться часть международных рейсов, в первую очередь с Китаем и Южной Кореей (турпоток из этих стран составляет 55 % от общего).

Таиланд. По неофициальной информации, границы Таиланда могут открыться в конце июля. Официальных данных пока нет. Пандемия наиболее затронула остров Пхукет и Бангкок, вероятно, они откроются последними. Некоторые эксперты не ожидают восстановления туризма в стране до 2021 года.

Турция. Отмечается, что Турция планирует возобновить международное авиасообщение 12 июня, в случае благоприятной ситуации с коронавирусом в России полеты могут начаться и в РФ. По словам министра культуры и туризма Турции Мехмета Эрсоя, предстоящим летом не более 50-60 % отелей Турции смогут принимать туристов. Рестораны и кафе обяжут соблюдать клиентов социальное дистанцирование. Между тем, турецкие отельеры не будут отказываться от шведского стола, но туристы не смогут сами класть еду на тарелки, это будет делать персонал в перчатках и масках. Кроме того, блюда будут стоять за стеклянными витринами.

«Ассоциация туроператоров» при этом пишет, что Турция с 20 мая разрешит въезд гражданам 31 страны мира, которые приедут на лечение и оздоровление. В этом пуле РФ, страны СНГ (Казахстан, Украина, Азербайджан, Грузия, Туркменистан, Узбекистан), несколько стран Европы и Ближнего Востока.

Список сфер медицинских профилей, по которым Турция готова принимать иностранцев на лечение, обширен: это ортопедия и травматология, общая и детская хирургия, урология, офтальмология, кардиология, сердечно-сосудистая хирургия, онкология, нейрохирургия, гематология, интенсивная терапия и репродуктивная терапия. По существу, на медицинских туристах турецкие власти начнут отрабатывать схемы приема из-за рубежа, соблюдая строгие требования гигиенических протоколов.

Въезд воздушным путем будет возможен только через аэропорты Стамбула и Анкары. Вместе с пациентом могут въехать и двое сопровождающих. При прохождении границы иностранцы обязаны предъявить справку об отсутствии у них COVID-19 (действует в течение 48 часов) или пройти тестирование уже по прибытию (услуга будет платной). Во время полета в Турцию и при прохождении таможенных проверок интуристы обязаны быть в маске. После прохождения всех въездных процедур пациентам и сопровождающим надлежит сразу ехать сразу в клинику и оставаться на ее территории во время всего курса лечения. В больницах зону, где будут лечиться иностранцы, огородят (отдельный этаж или «крыло»). Обслуживать таких пациентов будет персонал со знанием иностранных языков.

Египет. В стране постепенно начали восстанавливать внутренний туризм. До конца мая отели могут работать с загрузкой 25 %, с 1 июня максимальная загрузка увеличится до 50 %. Сроки возобновления международного авиасообщения пока не определены, тем не менее, в Египте ведут переговоры с некоторыми странами о создании «туристических коридоров». Некоторые внутренние рейсы планируется возобновить в ближайшее время.

Бали (Индонезия). На Бали зафиксировано 343 случая коронавируса, что гораздо меньше, чем на других островах Индонезийского архипелага – всего в стране коронавирусом заразились 16,5 тысячи человек, умерли более тысячи. Правительство Индонезии 15 мая заявило, что если динамика заражений продолжит улучшаться, то Бали может открыться для туризма в период между июнем и октябрем. При этом остров Ява и острова архипелага Риау вряд ли откроются раньше октября.

Болгария. В Болгарии с 13 мая возобновились внутренние туристические поездки, правительство планирует в этом году сделать упор на внутренний туризм, а также на гостей из соседних стран. Иностранцы должны проходить обязательный 14-дневный карантин после въезда в страну. Министр туризма Николина Ангелкова заявила, что рассчитывает открыть туристический сезон на болгарских курортах с 1 июля с соблюдением мер предосторожности. В Болгарии 2,1 тысячи заболевших COVID-19.

Великобритания. В Соединенном Королевстве с 13 мая приступили к постепенному снятию ограничений, а более-менее полноценно к нормальной жизни британцы вернутся 4 июля: откроются гостиницы, достопримечательности, рестораны, пабы, кинотеатры. Страна не закрывала свои границы для иностранцев (ежедневно в аэропорты страны прибывают по 15 тысяч человек) и не вводила карантин для приезжающих. Однако, по заявлению премьера страны Бориса Джонсона, карантин (вероятно, на 14 дней) может быть введен в будущем в том числе для британцев, возвращающихся из-за рубежа.

Греция. Греция – одна из наименее затронутых пандемией стран Европы, на середину мая там зарегистрировано менее трех тысяч случаев COVID-19. В связи с этим власти страны надеются открыть летний туристический сезон с 1 июля. Отелям, авиакомпаниям и туристам при этом придется соблюдать ряд правил. Авиапассажиров не пустят на рейс в Грецию без справки об отсутствии коронавируса, в отелях откажутся от «шведского стола», а пляжные лежаки укомплектуют индивидуальными одноразовыми чехлами.

Дания. Сейчас Дания ведет переговоры о создании «туристических коридоров» с восемью странами, успешно борющимися с пандемией COVID-19. Речь идет о Чехии, Израиле, Австрии, Греции, Норвегии, Австралии, Новой Зеландии и Сингапуре. Предполагается, что это произойдет на третьем этапе выхода страны из ограничений. В апреле аэропорт Копенгагена в день обслуживал в среднем 865 пассажиров – это на 99 % меньше, чем годом ранее.

Израиль. Иностранные путешественники не смогут посещать Израиль как минимум до конца мая. В аэропорту Бен-Гурион под Тель-Авивом действуют строгие правила инфекционной безопасности, пассажирам рекомендуют прибывать за четыре часа до вылета. Вместе с тем, внутренний туризм в Израиле постепенно начал восстанавливаться, с 3 мая заработали некоторые отели, открываются парки и заповедники.

Италия. Пока нет информации, когда Италия откроется для иностранных туристов. Ранее в министерстве туризма страны назвали сезон-2020 «списанным», но открестились от закрытия границ до 2021 года. Согласно последним сообщениям, в Италии также выступили против создания «туристических коридоров» между некоторыми странами ЕС, поскольку это «ставит остальные государства в невыгодное положение». В то же время аэропорты Рим-Чампино и аэропорт Флоренции Перетола недавно начали принимать пассажиров из Шенгенской зоны. Италия постепенно снимает ограничительные меры – так, с 18 мая начнут открываться музеи, а с 1 июня – рестораны и бары.

«Ассоциация туроператоров», между тем, пишет, что Италия планирует открыть свои границы с 3 июня. Пока речь идет только о возможности поездок из и в страны ЕС. Гражданам этих стран не придется проводить 14 дней на карантине по приезду в Италию.

Испания. Вероятнее всего, Испания останется недоступной для иностранных туристов летом, в лучшем случае в стране возобновятся внутренние туристические поездки. С 15 мая в Испании вводится 14-девный карантин для всех прибывающих иностранцев. В стране прогнозируют огромные убытки из-за приостановки путешествий. Основным въездным рынком для Испании является Британия, которая также сильно пострадала от пандемии и не торопится восстанавливать туризм.

По некоторым сообщениям, раньше материковой части Испании иностранных туристов могут начать принимать Балеарские острова. Президент архипелага Францина Арменгол заявил, что в конце июня будет осуществлен пилотный проект по приему ограниченного числа немецких туристов, так как Германии удалось справиться с эпидемией. Рассчитывают на немецких туристов и на Канарских островах. Отправлять туристов на обе территории планирует концерн TUI. Крупнейший европейский туроператор также ведет переговоры о возобновлении отправки туристов с Грецией, Болгарией, Кипром и Хорватией.

Карибские острова. На данный момент границы Доминиканской республики закрыты до 17 мая, международные рейсы и круизы не осуществляются. Для прибывающих из-за границы действует 14-дневный карантин. Приостановлены культурные и развлекательные мероприятия, не работают кафе и бары. В вечерние часы действует комендантский час. Куба приостановила все международные поездки со 2 апреля до дальнейшего уведомления.

Кипр. Власти Кипра по-прежнему возлагают надежды на старт летнего сезона в июле. Границы могут открыть для путешественников из Германии, Швейцарии, Австрии, стран Северной Европы, Греции, Израиля и Нидерландов. В стране также ждут туристов из Великобритании, которая является главным въездным рынком для Кипра. А вот насчет россиян и британцев власти Кипра пока сомневаются из-за сложной эпидемиологической ситуации этих странах.

Австрия и Германия. В Австрии и Германии эпидемиологическая ситуация стабильно улучшается. В Австрии за время пандемии заболело около 16 тысяч человек и выздоровели более 14 тысяч. В Германии заразились около 173 тысяч, выздоровели почти 150 тысяч. Рестораны заработали в Берлине и на территории земель Бранденбург, Гессен, Саксония и Тюрингия. Оба государства планируют открыть общую границу 15 июня. В случае угасания пандемии к этому сроку Австрия и Германия могут также открыть границы со своими соседями. Проверки на границе Германии с Австрией, Францией и Швейцарией начнут смягчаться 16 мая.

ОАЭ. О дате возобновления международных туристических поездок в Эмираты данных нет. В стране по-прежнему действует комендантский час. В то же время авиакомпания Emirates, базирующаяся в Дубае, заявила о возобновлении с 21 мая рейсов по девяти международным направлениям – Лондон, Франкфурт, Париж, Милан, Мадрид, Чикаго, Торонто, Сидней и Мельбурн.

Польша. Пока другие европейские страны постепенно ослабляют карантинный режим, власти Польши объявили, что страна будет закрыта до 12 июня. Тем не менее, госслужащие, водители и иностранцы, проживающие в стране, с этой недели могут пользоваться некоторыми КПП для пересечения границ. Правительство пока не определило дату возобновления международных поездок.

Португалия. Европейцы не смогут посетить Португалию как минимум до июля-августа, а туристам из других стран, вероятно, придется ждать гораздо дольше. В стране рассчитывают начать восстановление отрасли с внутреннего туризма. С июня по строгим санитарным нормам возобновят работу местные отели и пляжи.

Страны Прибалтики. Латвия, Литва и Эстония с 15 мая возобновили все поездки в пределах своих стран, создав первые «туристические коридоры» на территории Евросоюза. Таким образом, граждане трех государств могут свободно перемещаться внутри зоны. Сейчас правительство определяет список стран, откуда еще могут приехать гости. В первую очередь, власти рассматривают Польшу и Финляндию. Между тем, как заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, все граждане, приезжающие в Прибалтику извне, обязаны соблюсти двухнедельный карантин.

Тунис. Власти Туниса 4 мая начали постепенно снимать ограничительные меры в экономической сфере: частично возобновилась работа на промышленных, строительных предприятиях, а также сферы услуг. С 15 мая открыты торговые центры и рынки. Ожидается, что с 24 мая откроются культурные, спортивные, туристические и развлекательные объекты. При этом о дате открытия границ для иностранных туристов не сообщается.

Финляндия. Правительство Финляндии 5 мая приняло решение о начале смягчения ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.

Так, с 14 мая разрешено пересекать внутришенгенскую границу лицам, работающим в Финляндии на постоянной основе. Однако для них сохраняется требование соблюдения 14-дневного карантина. Исключение делается только для работников из Эстонии и финнов, работающих в Эстонии. Внешняя граница пока остается закрытой. Туристические поездки за границу по-прежнему не разрешены.

Франция. В июне-июле страна планирует частично возобновить работу ресторанов, кафе и отелей. На севере Франции в департаменте Па-де-Кале открыли пляжи. Пока отдыхать и загорать на них не разрешается, можно только заниматься спортом или совершать прогулки. В Парижском регионе разрешили местным жителям посещать десятки лесных массивов, которые до этого были закрыты. В свою очередь французская железнодорожная компания SNCF начала предоставлять возможность бронирования билетов на скоростные и междугородние поезда на период летних каникул – июль и август.

Тем не менее многие французские представители турбизнеса отмечают, что одна из самых посещаемых стран мира в этом году может и не увидеть иностранных гостей. «В конце мая правительство должно сделать заявление по поводу международного туризма. Мы рассчитываем, что сможем принимать гостей хотя бы из некоторых европейских стран – Бельгии, Швейцарии», – отметила директор отеля и ресторана Château de la Treyne Стефани Гомберт.

Хорватия. Большинство иностранных туристов не смогут посещать страну как минимум до 15 июня. Сейчас въезд разрешен гражданам Венгрии, Сербии и Черногории, но они обязаны пройти 14-дневный карантин. Хорватия находится в середине пути по снятию ограничений. Гостиницы и рестораны частично возобновили работу, и, как ожидается, их оборот к концу года составит 30 % от прошлогоднего. Министр туризма страны Гарри Капелли заявил, что открытие границ для иностранных туристов станет следующим этапом.

Черногория. Власти Черногории объявили, что пандемия коронавируса в стране находится под полным контролем, поэтому с 18 мая будут открыты отели, пляжи, торговые центры, рестораны и кафе. Как отмечают в правительстве, открытие границ Черногории с соседними странами возможно 1-10 июня, и только потом будет обсуждаться возобновление международного авиасообщения. Власти надеются, что туризм можно будет полностью запустить уже в августе-сентябре.

Между тем, в правительстве разрабатывают требования санитарной безопасности, которые будут введены перед снятием всех ограничений: на пляжах должно соблюдаться социальное дистанцирование, а количество шезлонгов будет снижено вдвое.

Чехия. Чехия разрешает въезд гражданам соседних стран при условии, что они предоставят на границе отрицательный тест на COVID-19. При этом граждане Чехии, вероятно, смогут посещать соседние страны Шенгена, например, Австрию и Словакию, в июле, а более отдаленные – в августе. Запрет на поездки в наиболее пострадавшие из-за коронавируса Италию, Францию и США продлится дольше.