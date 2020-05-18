Около двух суток тушили природный пожар в Магдагачинском районе

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На территории Амурской области за прошедшие сутки было зарегистрировано 11 природных пожаров на площади 380 гектаров. Четыре из них, занимавшие 53 гектара в Зейском, Архаринском, Бурейском и Селемджинском районах, ликвидированы.

В субботу, 16 мая, в 3,7 километра от Толбузино Магдагачинского района возник природный пожар на площади 40 гектаров. На его тушении направили около 30 десантников, парашютистов-пожарных Амурской авиабазы и лесников. К вечеру 17 мая огонь удалось локализовать на площади 250 гектаров. При этом лесопожарная группировка увеличилась до 45 человек, среди которых были две группы оперативного реагирования, созданные при пожарных частях Магдагачи и Тыгды. К утру 18 мая огонь удалось ликвидировать.

По состоянию на 10:00 18 мая зафиксировано восемь природных пожаров, два из которых ликвидированы на площади 257 гектаров в Сковородинском и Магдагачинском районах. Действующими остаются шесть возгораний, три из которых локализованы. На пожарах работают 106 человек и 25 единиц техники.

По данным метеорологического прогноза Амурской области на 17 мая, классы пожарной опасности в районах определены:

– II класс пожарной опасности в 4 районах – Зейский, Тындинский, Магдагачинский, Селемджинский;



– III класс в 11 районах – Сковородинский, Шимановский, Свободненский, Мазановский, Архаринский, Бурейский, Ромненский, Серышевский, Завитинский, Октябрьский, Белогорский;



– IV класс пожарной опасности в одном районе – Благовещенский.

17 мая на тушении работали 23 патрульные группы, из них 5 совместных. Всего в патрулировании было задействовано 43 человека. Из них 35 инспекторов лесной охраны, 3 сотрудника правоохранительных органов (ОВД), 5 человек иных.

За минувший день государственными лесными инспекторами составлено 2 административных протокола (Норское лесничество – 1, Тындинское лесничество – 1). С начала пожароопасного сезона государственными лесными инспекторами составлено 146 административных протоколов.

В минувший день работало 539 патрульных, патрульно-маневренных, маневренных, патрульно-контрольных групп, которыми составлено 19 административных протоколов за нарушение Правил пожарной безопасности в лесах.

Всеми ведомствами, включая административные комиссии муниципальных образований, к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима составлено – 1 808 протоколов.

Пожароопасный сезон и особый противопожарный режим открыт на всей территории Амурской области, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.