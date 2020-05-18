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Амурчанин после вмешательства прокуратуры смог получил выплату за затопленный дом

Амурчанин после вмешательства прокуратуры смог получил выплату за затопленный дом
Фото: szn.amurobl.ru

Жителю Амурской области, чей дом пострадал во время паводка 2019 года, прокуратура помогла приобрести новый жилой дом. В надзорный орган обратился житель села Путятино Мазановского района. Была проведена проверка.

Установлено, что дом, в котором жил мужчина с 1978 года, во время паводка в августе 2019 года подвергся затоплению и был признан аварийным и подлежащим сносу.

Однако в связи с тем, что право собственности на указанное строение заявитель зарегистрировал после введения режима ЧС, ему отказали в предоставлении выплаты на приобретение жилого помещения взамен утраченного.

Прокурор Мазановского района в интересах гражданина обратился в суд с исковым заявлением об установлении факта владения и пользования жилым домом на праве собственности на день введения регионального режима чрезвычайной ситуации.

Мазановский районный суд рассмотрел требования прокурора и полностью их удовлетворил. По ходатайству прокуратуры решение суда обращено к немедленному исполнению.

Благодаря помощи прокуратуры амурчанин получил выплату на приобретение жилого помещения взамен утраченного в результате паводка и 14 мая зарегистрировал право собственности на новый жилой дом в селе Новокиевский Увал Мазановского района, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

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#наводнение

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Комментарии
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  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    5 часов назад

    Вот так вот, без бумажки ты кака.ка, а с бумажкой человек!)

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    Даже в заголовках косячут



    Амурчанин после вмешательства прокуратуры смог получил выплату за затопленный дом



    А что не "Приамурец"?

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    ЛайКа

    Даже в заголовках косячут



    Амурчанин после вмешательства прокуратуры смог получил выплату за затопленный дом



    А что не "Приамурец"?



    Мало того, что в заголовке накосячили, так ещё и фото затопленного Норска разместили, а речь в статье про Путятино идёт.

  • nerro

    nerro
    30 минут назад

    и смог, и получил ))

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