Сергей Лавров о российской COVID-статистике: власти не занижают показатели

Российские власти не занижают статистические показатели, связанные с заболеваемостью COVID-19 в стране. Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Насчет статистики по коронавирусу, я вас уверяю, что российские власти будут последними, кто будет скрывать правду. Это не шутки, это жизни людей, и играть с ними – возмутительно. Как и пытаться использовать эту ситуацию для очернения той или иной страны. С этим нужно быть предельно аккуратным как и с точки зрения соблюдения закона, так и с точки зрения соблюдения журналисткой этики», – сказал Лавров РБК.

Ранее издания Financial Times и The New York Times опубликовали статьи о том, что реальное число смертей от COVID-19 в России может быть значительно выше, чем сообщают власти. В МИДе назвали эти публикации антироссийскими спекуляциями, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России «никогда не манипулировали официальной статистикой», а Роскомнадзор решил проверить статьи в рамках закона о фейках.