У медработников будет возможность лично пожаловаться прокурору Амурской области на нарушение своих прав

Прокурор Амурской области Руслан Медведев проведет личный прием медицинских работников по вопросам нарушений их прав. У медиков будет возможность обратиться по вопросам нарушений трудовых прав, непредоставлении компенсационных выплат, недостаточности средств индивидуальной защиты, и по другим проблемным вопросам.

Все жалобы прокурор выслушает дистанционно – по телефону, Скайпу или Ватсапу. Прием состоится 20 мая с 11:00 до 13:00 часов. Запись на прием предварительная по телефону 8(4162)77-50-05 или по адресу в Благовещенске: улица Пионерская, 37, кабинет приема граждан, сообщает прокуратура Амурской области.

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Ольга Канюшкина