Амурским пенсионерам-опекунам возобновится индексация пенсий

С 1 июля этого года пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, начнут получать страховые пенсии с учетом всех пропущенных индексаций. Поправка об этом принята в федеральный закон об обязательном пенсионном страховании.

Повышенные выплаты, по предварительной оценке, получат 202 пенсионера-опекуна Амурской области при условии отсутствия у них факта трудоустройства.

В настоящее время на оплачиваемую попечительскую деятельность распространяются правила обязательного пенсионного страхования, поэтому за пенсионеров-опекунов уплачиваются страховые взносы, а суммы страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней выплачиваются данным гражданам без учета индексации их размеров за весь период получения вознаграждения по договору возмездной опеки. Таким образом, выплата им пенсии с учетом индексации возобновляется только после завершения опеки.

С 1 июля возмездная опека не будет влиять на получение индексации пенсионерами-опекунами. При этом, если опекун (попечитель) работает и получает зарплату, то он по-прежнему будет считаться работающим пенсионером и в этом случае пенсия будет индексироваться только после официального увольнения. В настоящее время, по данным Пенсионного фонда, официально трудоустроены 49 пенсионеров-опекунов.

Для того чтобы с 1 июля обеспечить беззаявительную выплату проиндексированных пенсий, отделение Пенсионного фонда по Амурской области с начала текущего года актуализирует списки пенсионеров-опекунов и до конца июня сформирует необходимые доставочные документы для почтовых и кредитных организаций, сообщает пресс-служба ПФР.

Органам опеки и попечительства не нужно представлять сведения по формам СЗВ-СТАЖ и СЗВ-М на опекунов (попечителей), осуществляющих свою деятельность по договорам возмездной опеки и являющихся получателями страховых пенсий, начиная с отчетности за июнь 2020 года.