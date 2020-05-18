Лера Кудрявцева опровергла слухи о своем увольнении с НТВ

Лера Кудрявцева уже много лет ведет многие рейтинговые шоу на телеканале НТВ. Но 18 мая появилась информация о том, что проекты хотят закрыть, а саму Кудрявцеву уволить.

В одном из анонимных Telegram-каналов появилась информация о том, что якобы на телеканале НТВ приняли решение закрыть все программы, продакшном которых занимается Тимур Вайнштейн. Утверждалось, что шоу «Секрет на миллион», «Звезды сошлись», где ведущей является Лера Кудрявцева прекратят существование. Также в информации говорилось о том, что сама телеведущая уйдет, забрав с собой право на телепередачи. Причиной этому якобы стал кризис и нехватка финансирования.

«СтарХит» связался с Лерой Кудрявцевой, которая эмоционально прокомментировала эту новость.

«Мы сейчас доснимаем пул программ, а потом, как обычно, отправляемся в отпуск на лето. Ни о каких увольнениях нет и речи, так же как о финансовых проблемах. Осенью вернемся в эфир в прежнем режиме. Я на всякий случай даже позвонила на канал, думала: может, я чего не знаю? Но нет – там тоже посмеялись над этим бредом», – цитирует издание ведущую.

Позже в официальном Инстаграме Кудрявцева выложила пост, где рассказала о будущем любимых проектов.

«Отвечаю на вопрос о том, собираюсь ли я вставать на учет по безработице – не дождетесь! Завтра у меня съемка моего любимого "Секрета на миллион", а в пятницу – "Звезды сошлись". И в таком графике каждую неделю до летнего отпуска. Хотела поснимать и в отпуске – все равно никуда не уехать, но нельзя – инфоповоды за лето протухнут. Так что в июле хочешь не хочешь, а отдыхать придется, как и всегда, в конце телесезона, а в августе снова в бой. "Секрет" и "Звезды" – моя профессиональная любовь навсегда!» – сообщила Лера.