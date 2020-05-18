Ребята из благовещенского центра «Доброта» поучаствовали в экологической акции

Ребята из учебно-тренировочной квартиры центра «Доброта» Благовещенска поучаствовали в волонтерском движении «Раздельный сбор вторсырья». «Мы собираем раздельно» – под таким девизом прошла майская акция по сортировке мусора и сбору вторсырья.

16 мая в акции приняли участие более 200 граждан. Сбор и сортировка вторсырья состоялись в сквере 133 квартала Благовещенска. ​

В волонтерском движении приняли участие заведующая отделения социально-трудовой адаптации инвалидов центра «Доброта» Ольга Головко и Евгений, воспитанник учебно-тренировочной квартиры центра «Доброта».

«В акции мы участвуем второй раз. Первый раз мы собирали и сортировали вторсырье 21 марта текущего года.​ Ребята, проходящие обучение в учебно-тренировочной квартире отделения социально-трудовой адаптации инвалидов центра "Доброта", Даниил и Евгений тогда с большим удовольствием приняли участие в акции. Вот и сегодня мы решили поддержать это замечательное волонтерское движение», – сказала Ольга Головко.

Организаторы акции разместили на своей странице в Инстаграме @rsbor_blg яркие фотографии.

«Акция майская успешно состоялась!» – отметила руководитель инициативной группы экологического волонтерского движения «Раздельный сбор вторсырья» Светлана Тарасова.

Работа в учебно-тренировочной квартире отделения социально-трудовой адаптации инвалидов центра «Доброта» на данный момент приостановлена, но ребята продолжают принимать активное участие в жизни Центра в режиме онлайн, размещая полезные кулинарные видео на странице в Инстаграме @dobrota_blg, и в экологических акциях Благовещенска.

«Ребята приносят большую пользу в защите окружающей среды Благовещенска, поддерживая подобные акции, а также совершенствуют свои навыки общения в социуме», – цитирует Ольгу Головко центр «Доброта».

Фото, видео: центр «Доброта»