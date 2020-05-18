Праворульные машины будут ввозить в Россию по новым правилам

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Дату голосования по поправкам в Конституцию России определит президент; фермерам некуда деть тонны картофеля; на бумажных деньгах коронавирус живет примерно два дня. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Для начала заметка из еженедельника «Аргументы неделi», которая явно заинтересует автомобилистов. Здесь пишут о том, что с 1 июля в России начнут действовать новые правила ввоза праворульных автомобилей. Ввоз легковых авто усложнится обновленной процедурой растаможивания: пошлины будут зависеть от возраста автомобиля и экологического класса. А ведь еще придется побегать, чтобы получить технический сертификат о соответствии конструкции ТС требованиям безопасности. Ну а с другой стороны, ничего нового, я уже и не знаю людей, верящих в светлое будущее.

Полный абзац

Далее тоже ничего хорошего. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал «Известиям» о выборе даты голосования по Конституции. По его словам, ее – дату – определит президент Владимир Путин. И вот тут я мысленно впал в ступор: у Владимира Владимировича и без того забот полон рот, он, по его собственному образному выражению, пашет, как раб на галерах, а ему еще придется напрягаться датой голосования. Но ведь на то и ЦИК, чтобы, простите, цикаться, заниматься тем, чем надлежит. Возмущенный до глубины души безынициативностью циковцев, начал листать «Российскую газету».

Летят утки

А «Российская газета» обеспокоена судьбой французских фермеров, занимающихся выращиванием картофеля, и пивоваров. У фермеров скопились тонны картофеля. Причина – в отсутствии спроса со стороны предприятий общепита, закрытых из-за коронавируса. А ведь во всех ресторанах, кафе, а главное, многочисленных сетях фаст-фудов картошка-фри – обязательный элемент меню. Пытаются раздать бесплатно, но французы уже отвыкли готовить сами, уже и не знают, как чистить картошку.

Интересно, что в «Российской газете» пишут о проблемах французских фермеров. Значит, у нас таких проблем нет. А и верно: у нас только скажи, что можно взять бесплатно. Правда же?

Напишут же такое

Глубоко и тяжко вздохнул, прочитав заметку еженедельника «Панорама». Здесь приводится мнение микробиолога Плисова, который советует ограничить использование наличных денег. Беря в руки купюру, – заявил он, – надо помнить, что деньги могут быть предметом заражения коронавирусной инфекцией. По словам микробиолога, вирус живет на бумажных деньгах около двух дней. А значит, подержав деньги, руки надо вымыть, а наличные следует «оставить полежать день-два. А лучше – дней пять». Тогда вирусу точно придет конец. Хорошо, что микробиолог – не сексолог. Можно представить, от чего бы он тогда начал предостерегать.

Очень интересно

Ну и давайте перейдем к более серьезным темам. Обратите внимание на майский номер журнала «Дилетант». Он отличается от традиционных выпусков отсутствием привычных рубрик. Здесь собраны ответы на наиболее горячие вопросы о Великой Отечественной. Например, узнаете о количестве дезертиров из Красной армии. Да, были такие. Это не скрывается. Или, правда ли, что в первые годы войны новобранцев посылали в бой, вооружив одной винтовкой на троих? И получали ль зарплату лётчики строевых частей и какие премии были за сбитые самолеты. В общем, не пожалеете, взяв в руки журнал.

На посошок

Частенько я сам для себя (а значит, и для вас) покупаю журнал «Родина». Основная причина – он интересный. Есть и другие причины, например, там публикуются статьи моих однокашников – как не порадоваться за друзей-приятелей!

Так вот в последней, майской книжке «Родины» напечатана статья обозревателя издания, старейшего журналиста Анатолия Юркова. В ней он рассказывает о своем сочинении, написанном в мае 1945-го, когда он оканчивал 4-й класс. И вспоминает, как мать заштопывала ему единственные штаны, прохудившиеся на заднем месте и как плакал на крыльце сельсовета председатель, потерявший трех своих сыновей, и как умерла одноклассница автора статьи – девчушка из блокадного Ленинграда.

Обязательно найдите этот номер «Родины». Дайте прочесть своим детям, внукам… Публикация – до слез. Пример высокой журналистики.