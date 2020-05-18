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В Приамурье число контактировавших с заболевшими COVID-19 достигло 899

В Приамурье число контактировавших с заболевшими COVID-19 достигло 899
Фото: pixabay.com

В Амурской области число граждан, которые контактировали с заболевшими COVID-19, достигло 899. Об этом сообщается в оперативной информации на сайте правительства региона утром 18 мая.

«Общее количество контактных лиц с заболевшими – 899 человек, проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию», – сказано в сообщении.

По состоянию на 17 мая, в Амурской области проведено 27 065 исследований на COVID-19, в том числе за последние сутки – 1 087. На изоляции по месту жительства находятся 858 человек, в изоляторах – 41, в обсерваторе – 0.

Коэффициент распространения инфекции в Амурской области составляет 0,9, показатель тестирования – 114,1 на 100 тысяч населения. Свободный коечный фонд в регионе – 59,1 %.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в Приамурье число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 222.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • lev4ik

    lev4ik
    1 час назад

    И вновь безграмотный заголовок от АИ.

  • Б-29

    Б-29
    16 минут назад

    В ПРИАМУРЬЕ (Хабаровский край, Еврейская автономная область, Амурская область) ЧИСЛО КОНТАКТИРОВАВШИХ С ЗАБОЛЕВШИМИ COVID-19 ДОСТИГЛО 899.

    В Амурской области число граждан, которые контактировали с заболевшими COVID-19, достигло 899.

    Вопрос - почему нет информации по двум остальным регионам входящих территориально в Приамурье? Ведь можно в заголовке сразу написать Амурская область, раз по тексту идет информация об Амурской области а не о всем Приамурье.

  • Tуман

    Tуман
    12 минут назад

    Тысячному будет подарок от губернатора?

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