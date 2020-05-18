В Приамурье число контактировавших с заболевшими COVID-19 достигло 899

В Амурской области число граждан, которые контактировали с заболевшими COVID-19, достигло 899. Об этом сообщается в оперативной информации на сайте правительства региона утром 18 мая.

«Общее количество контактных лиц с заболевшими – 899 человек, проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию», – сказано в сообщении.

По состоянию на 17 мая, в Амурской области проведено 27 065 исследований на COVID-19, в том числе за последние сутки – 1 087. На изоляции по месту жительства находятся 858 человек, в изоляторах – 41, в обсерваторе – 0.

Коэффициент распространения инфекции в Амурской области составляет 0,9, показатель тестирования – 114,1 на 100 тысяч населения. Свободный коечный фонд в регионе – 59,1 %.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в Приамурье число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 222.