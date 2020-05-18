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18мая
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сегодня, 08:53 2

Пропавший в Ромненском районе мужчина нашелся

Пропавший в Ромненском районе мужчина нашелся

Сергей Кугай, который пропал в селе Знаменка Ромненского района, нашелся. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили его родственники.

Мужчина был найден 17 мая. «Ехал КамАЗ с ООО "Красная звезда", по федеральной трассе, 20 километров от Возжаевки. Его увидели и забрали. Привезли в Знаменку», – сообщила племянница амурчанина Диана.

Она уточнила, что с Сергеем все в порядке, он находится дома.

О поисках мужчины Амур.инфо сообщало 16 мая: 15 числа он ушел из дома и не вернулся.

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Комментарии
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  • Базель

    Базель
    1 час назад

    лечить будут?

  • Oldlord

    Oldlord
    18 минут назад

    Базель

    лечить будут?



    Пусть сначала за поправки проголосует. )



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