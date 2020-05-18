Мэрия Шимановска разъяснила правила пропускного режима в городе
С 18 мая попасть в Шимановск можно только по пропуску. Решение о закрытии города было принято в связи с подъемом заболеваемости коронавирусом.
«Дополнительные ограничения были закреплены специальным распоряжением губернатора Амурской области. Сложившаяся эпидемиологическая ситуация такова, что другого выбора не осталось. По пропускам теперь будут как въезжать в город, так и выезжать из Шимановска, – отметил мэр города Павел Березовский в Инстаграме. – Кроме того, вводится ряд ограничений для нас и внутри города: мы можем гулять на улице не более 2-х человек вместе, соблюдая безопасную дистанцию; заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе индивидуально или совместно, но не более 2-х человек и на расстоянии между занимающимися не менее 5 метров!
Запрещено посещать площадь имени Ленина в границах улиц от Красноармейской и до Комсомольской включительно и от Крупской до Орджоникидзе включительно; площадь Победы; площадь кинотеатра Спутник; «Сказочный городок» и Парк Отдыха.
Нарушение этих требований будут наказываться административными штрафами до 30 тысяч рублей».
Создано бюро пропусков, подать заявление рекомендуется в интернете на портале правительства Амурской области. Разрешение будет высылаться на смартфон или компьютер.
17 мая началась активная работа по организации двух КПП и перекрытию остальных дорог, соединяющих Шимановск с другими населенными пунктами. На дороге, ведущей к федеральной трассе, установили специальный вагончик для будущего наряда, там же устанавливают столбы со знаками, подключают электропитание.
Мэрия Шимановска подготовила памятку о правилах пропускного режима.
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На каком основании может быть выдан пропуск в Шимановск? Для того, чтобы жителям города было понятнее, кто имеет право на получение пропуска в специально созданном бюро разработали специальную брошюру. Этой брошюрой мы с вами и поделимся! #ШимановскЗакрыт#2020#covid19
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