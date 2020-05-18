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18мая
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сегодня, 07:50 4

Мэрия Шимановска разъяснила правила пропускного режима в городе

Мэрия Шимановска разъяснила правила пропускного режима в городе
Фото: Инстаграм

С 18 мая попасть в Шимановск можно только по пропуску. Решение о закрытии города было принято в связи с подъемом заболеваемости коронавирусом.

«Дополнительные ограничения были закреплены специальным распоряжением губернатора Амурской области. Сложившаяся эпидемиологическая ситуация такова, что другого выбора не осталось. По пропускам теперь будут как въезжать в город, так и выезжать из Шимановска, – отметил мэр города Павел Березовский в Инстаграме. – Кроме того, вводится ряд ограничений для нас и внутри города: мы можем гулять на улице не более 2-х человек вместе, соблюдая безопасную дистанцию; заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе индивидуально или совместно, но не более 2-х человек и на расстоянии между занимающимися не менее 5 метров!

Запрещено посещать площадь имени Ленина в границах улиц от Красноармейской и до Комсомольской включительно и от Крупской до Орджоникидзе включительно; площадь Победы; площадь кинотеатра Спутник; «Сказочный городок» и Парк Отдыха.

Нарушение этих требований будут наказываться административными штрафами до 30 тысяч рублей».

Создано бюро пропусков, подать заявление рекомендуется в интернете на портале правительства Амурской области. Разрешение будет высылаться на смартфон или компьютер.

17 мая началась активная работа по организации двух КПП и перекрытию остальных дорог, соединяющих Шимановск с другими населенными пунктами. На дороге, ведущей к федеральной трассе, установили специальный вагончик для будущего наряда, там же устанавливают столбы со знаками, подключают электропитание.

Мэрия Шимановска подготовила памятку о правилах пропускного режима.

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Комментарии
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  • hkmg8787

    hkmg8787
    1 час назад

    Какой маразм, хватит играться в больничку.

  • Двигаем, ребята, на Урал

    Двигаем, ребята, на Урал
    1 час назад

    Чё, за ручку даже девачку подержать низя?

    Апасна, алярмъ, адин-адин!!!

  • aligator2

    aligator2
    57 минут назад

    и сколько же там заболело, что такая шиза их накрыла.

  • Алиса65

    Алиса65
    41 минута назад

    Пока у них якобы проблема коронавируса, другие проблемы просто не существуют...

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