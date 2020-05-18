Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

Президент России Владимир Путин уверен, что для сохранения российской цивилизации страна должна делать упор на высокие технологии. В этом ее особый путь.

«Россия – это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация: это многонациональная страна с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий, – отметил глава государства в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1", которое вышло в эфир в воскресенье. – Если мы хотим сохранить цивилизацию, мы, конечно, должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее развитие».

В интервью, которое президент дал еще в сентябре 2019 года, он подчеркнул, что новые технологии уже меняют мир. «Искусственный интеллект, беспилотная техника, генетика, медицина, образование – все это будет той базой, на которой будет развиваться страна», – сказал Путин.

По его словам, сообщает ТАСС, необходимо обращать внимание на достижения других стран в сфере высоких технологий, но важно не забывать и о собственной базе и использовать ее конкурентные преимущества. «У нас бы никогда не было своих высокотехнологичных видов вооружения, которых пока нет ни у одной страны мира, если бы не было ни фундаментальной науки, ни научных школ, ни инженерных кадров», – подчеркнул президент.

«Нам нужно теперь не только трансформировать эти достижения в гражданские сферы, но нам нужно опираться в самом широком смысле слова на те достижения, которые были достигнуты еще прошлыми поколениями», – добавил он.