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Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией

Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин уверен, что для сохранения российской цивилизации страна должна делать упор на высокие технологии. В этом ее особый путь.

«Россия – это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация: это многонациональная страна с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий, – отметил глава государства в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1", которое вышло в эфир в воскресенье. – Если мы хотим сохранить цивилизацию, мы, конечно, должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее развитие».

В интервью, которое президент дал еще в сентябре 2019 года, он подчеркнул, что новые технологии уже меняют мир. «Искусственный интеллект, беспилотная техника, генетика, медицина, образование – все это будет той базой, на которой будет развиваться страна», – сказал Путин.

По его словам, сообщает ТАСС, необходимо обращать внимание на достижения других стран в сфере высоких технологий, но важно не забывать и о собственной базе и использовать ее конкурентные преимущества. «У нас бы никогда не было своих высокотехнологичных видов вооружения, которых пока нет ни у одной страны мира, если бы не было ни фундаментальной науки, ни научных школ, ни инженерных кадров», – подчеркнул президент.

«Нам нужно теперь не только трансформировать эти достижения в гражданские сферы, но нам нужно опираться в самом широком смысле слова на те достижения, которые были достигнуты еще прошлыми поколениями», – добавил он.

Просмотров всего: 1378

#технологии

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Комментарии
Показать все (25) Обсудить на форуме
  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Я не согласен с Путиным. Со всеми пересрались и объявили себя отдельной цивилизацией, тем самым унижая другие страны. Не должен президент так говорить

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Третий Рейх тоже пропагандировался отдельной цивилизацией и создавал патриотизм а чем кончилось?

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Должна сделать упор... И, желательно, бесплатно. Денег мюлеро-сечуным не хватает.

  • Люсьена1811

    Люсьена1811
    2 часа назад

    загнали людей в пятый угол с налогами с мусорными реформами пенсионной реформой а народ терпит действительно отдельная цивилизация

  • Прекрасное далеко

    Прекрасное далеко
    2 часа назад

    Осталось понять: мы уже в раю или на пути к нему?

  • не люблю

    не люблю
    2 часа назад

    мАсква- отдельная цивилизация?

  • Serega

    Serega
    2 часа назад

    от цивилизации скоро может мало чего остаться

  • Базель

    Базель
    2 часа назад

    я назову планету именем твоим!

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Seregaот цивилизации скоро может мало чего остаться


    В границах РФ? Может быть. Дожимают последние соки. И с населения, и с инфраструктуры.

  • full

    full
    2 часа назад

    Господин Путин как то странно понимает слово цивилизация. Подтасовки на выборах - цивилизация? Воровство на всех уровнях - цивилизация? Жонглирование законами - цивилизация? Самоубийственные налоги - цивилизация? В рабовладельческом Риме общество было более цивилизовано, чем в путинской России.

  • Abrvalg

    Abrvalg
    2 часа назад

    Я в полной мере благодарен за Россию богу, но я не верю в тот особый путь - все время быть убогими @Ligalize

  • hkmg8787

    hkmg8787
    2 часа назад

    путин, мы не дураки! хватит пичкать нас дешевой и дурно пахнущей пропагандой. Вылезый из бункера и лечи кукуху, старичок-обнуленыш.

  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    эк дедушку понесло по рельсам психиатрии

  • Татьяна Белогорск

    Татьяна Белогорск
    1 час назад

    Отдельная от водопровода, канализации, медицины, образования, высоких зарплат и пенсий цивилизация

  • Двигаем, ребята, на Урал

    Двигаем, ребята, на Урал
    1 час назад

    Та прям Нью-Инки.

    Осталось конкистадоров дождаться, продать оставшиеся бусы и самовыпилится.

  • Mainer

    Mainer
    1 час назад

    Tуман

    Я не согласен с Путиным. Со всеми пересрались и объявили себя отдельной цивилизацией, тем самым унижая другие страны. Не должен президент так говорить



    Россия ни с кем не пересиралась. Нет ни одного примера этому.



    Любой нормальный человек отчётливо понимает, что такие образования как США, Китай, Россия, Европа, Индия, Япония, Южная Америка и Ближний/Средний Восток - это отдельные, сформировавшиеся и устойчивые цивилизационные образования.



    И только поколение Пепси и чипсов, несёт какую-то хрень про какие-то мифические унижения других стран при озвучивании ясного и очевиднейшего факта.



    Их девиз: не важно ЧТО сказано, важно КЕМ. Если это Путин, то всё - ату его! По ЛЮБОМУ поводу.

    "Бабя Яга против!" (С)

    Прав был Лавров, говоря про таких критиканов.

    Очень прав.

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Mainer

    Tуман

    Я не согласен с Путиным. Со всеми пересрались и объявили себя отдельной цивилизацией, тем самым унижая другие страны. Не должен президент так говорить



    Россия ни с кем не пересиралась. Нет ни одного примера этому.

    Любой нормальный человек отчётливо понимает, что такие образования как США, Китай, Россия, Европа, Индия, Япония, Южная Америка и Ближний/Средний Восток - это отдельные, сформировавшиеся и устойчивые цивилизационные образования.

    И только поколение Пепси и чипсов, несёт какую-то хрень про какие-то мифические унижения других стран при озвучивании ясного и очевиднейшего факта.

    Их девиз: не важно ЧТО сказано, важно КЕМ. Если это Путин, то всё - ату его! По ЛЮБОМУ поводу.

    "Бабя Яга против!" (С)

    Прав был Лавров, говоря про таких критиканов.

    Очень прав.



    Сам себе противоречишь. Поменьше телевизор смотри, побольше думай

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Ну да, ну да, у нас особый путь - усеянный граблями :(

  • hkmg8787

    hkmg8787
    1 час назад

    Смотри-ка, путиноид ватный в благородное семейство все таки затесался.

  • Кокошин Эль

    Кокошин Эль
    1 час назад

    Путин наемный менеджер, что ему напишут , то он и прочитает по бумажке

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    Путин превратил Россию в лживую страну-власть врёт на всех уровнях

  • Kotik2011

    Kotik2011
    42 минуты назад

    Все правильно сказано, а шваль из страны 404 (которая про ватников), вообще никакой цивилизации не увидит. Наглосаксонская шваль должна сойти со сцены истории, а вашингтон должен быть разрушен. И еще одно, здесь на форуме целая куча либероидов, пыжущихся добраться до кормушки, вы напоминаете свиней у корыта, только помните, если придет европейкая лгбтшная цивилизация, то у вас кормушки вообще никакой не будет (это касается «переср.....со всеми», и в обиженных, визжащих рядах вы окажетесь первыми, опять вам подвальные и пр будут неугодны, потому что вы или 5 колонна(предатели) или неудачники, а таких нигде не любят и сливают их в первую очередь. А в Конституцию РФ необходимо внести еще одно изменение, о лишении предателей гражданства РФ с обязательной высылкой. Тогда и будет построена наша цивилизация, не имеющая ничего общего с наглосаксонской.

  • Алиса65

    Алиса65
    34 минуты назад

    Такой длинный на эмоциях комментарий ни о чём.....Вы не Катон Старший случаем?

  • Прекрасное далеко

    Прекрасное далеко
    31 минута назад

    Весна в разгаре, котики бушуют.

  • OT

    OT
    27 минут назад

    Kotik2011

    Все правильно сказано, а шваль из страны 404 (которая про ватников), вообще никакой цивилизации не увидит. Наглосаксонская шваль должна сойти со сцены истории, а вашингтон должен быть разрушен. И еще одно, здесь на форуме целая куча либероидов, пыжущихся добраться до кормушки, вы напоминаете свиней у корыта, только помните, если придет европейкая лгбтшная цивилизация, то у вас кормушки вообще никакой не будет (это касается «переср.....со всеми», и в обиженных, визжащих рядах вы окажетесь первыми, опять вам подвальные и пр будут неугодны, потому что вы или 5 колонна(предатели) или неудачники, а таких нигде не любят и сливают их в первую очередь. А в Конституцию РФ необходимо внести еще одно изменение, о лишении предателей гражданства РФ с обязательной высылкой. Тогда и будет построена наша цивилизация, не имеющая ничего общего с наглосаксонской.



    Вот такой как ты и есть сусанин уводящий всех в европейскую лгбтшную антицивилизацию в виде сжимания пружины и закручивания гаек до полного срыва. Вот сорвется по твоей вине резьба и все как раз угодит в лгбт, в госдеп и т.д.

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