Минкультуры и Роспотребнадзор готовят меры по открытию кинотеатров

«Возобновление работы кинотеатров на территории России возможно только после снятия ограничительных санитарно-эпидемиологических мер», — сказано в сообщении пресс-службы министерства. Соответствующее решение принимает руководство органов исполнительной власти в субъектах.

Все разрабатываемые меры поддержки киноотрасли и ключевые решения, способствующие выходу из кризиса, будут систематизированы в контексте создания концепции развития отечественной кинематографии на период до 2025 года. Работа над ней будет происходить с привлечением всех заинтересованных сторон.

Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома и не выходить никуда без крайней необходимости. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, введен пропускной режим, в ряде субъектов необходимо носить маски в общественных местах. Также приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.

В то же время некоторые регионы на фоне стабилизации распространения инфекции постепенно ослабляют ограничения, введенные из-за эпидемии, сообщает РИА Новости.