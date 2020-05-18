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сегодня, 07:12 0

Минкультуры и Роспотребнадзор готовят меры по открытию кинотеатров

Минкультуры и Роспотребнадзор готовят меры по открытию кинотеатров
Фото: РИА Новости

Министерство культуры России совместно с крупнейшими кинотеатральными сетями обратилось в Роспотребнадзор с просьбой подготовить рекомендации по возобновлению работы кинотеатров.

«Возобновление работы кинотеатров на территории России возможно только после снятия ограничительных санитарно-эпидемиологических мер», — сказано в сообщении пресс-службы министерства. Соответствующее решение принимает руководство органов исполнительной власти в субъектах.

Все разрабатываемые меры поддержки киноотрасли и ключевые решения, способствующие выходу из кризиса, будут систематизированы в контексте создания концепции развития отечественной кинематографии на период до 2025 года. Работа над ней будет происходить с привлечением всех заинтересованных сторон.

Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома и не выходить никуда без крайней необходимости. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, введен пропускной режим, в ряде субъектов необходимо носить маски в общественных местах. Также приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.

В то же время некоторые регионы на фоне стабилизации распространения инфекции постепенно ослабляют ограничения, введенные из-за эпидемии, сообщает РИА Новости.

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#кино #коронавирус #культура

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