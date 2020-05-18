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В Циолковском закрыли группу детсада, куда ходил ребенок заболевшей COVID-19

В Циолковском закрыли группу детсада, куда ходил ребенок заболевшей COVID-19

В Циолковском прошло заседание оперативного штаба по поводу регистрации первого случая заболевания. Была приостановлена работа дежурной группы детского сада, куда ходил ребенок заболевшей COVID-19. Об этом заявил в Инстаграме глава ЗАТО Сергей Левицкий.

О положительном результате заболевания Сергей Левицкий сообщил 16 мая. Известно, что женщина 11 мая вернулась из Хабаровска и не сообщила об этом в службу 112. По факту нарушения будет проведена проверка. Службы установят круг контактных лиц с вручением постановления об изоляции контактируемых. Заболевшая госпитализирована в инфекционный госпиталь Благовещенска.

Сергей Левицкий поручил временно приостановить работу дежурной группы детского сада, которую посещал ребенок заболевшей COVID-19.

Будет проведена санитарная обработка корпуса детского сада, всех общественных мер и культурно-досугового центра. Сергей Левицкий рекомендовал жителям Циолковского соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома.

По последним данным, на 17 мая в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено 10 новых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19. Темп прироста за последние сутки составил 4,7 %. По отдельной статистике, которая ведется в отношение всех ЗАТО, зарегистрирован случай заболевания в Циолковском.

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#коронавирус #Циолковский

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