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Медцентр в Благовещенске приступает к тестированию на коронавирус

Медцентр в Благовещенске приступает к тестированию на коронавирус

Частная медицинская компания «Инвитро» с 19 мая начнет тестирование на антитела к вирусу SARS-CoV-2, вызывающему коронавирус COVID-19. Стоимость анализа в Благовещенске будет ниже, чем в Москве.

Об этом намерении федеральная сеть лабораторий заявляла ранее. Суть теста – определение антител Ig G к COVID-19 путем взятия крови из вены. ⠀

Наличие или отсутствие иммуноглобулина G даёт ответ на вопрос, встречался ли раннее организм с возбудителем инфекции. В случае с COVID, положительный результат будет говорить о том, что человек переболел коронавирусом раннее, даже в бессимптомной форме.

«Кому следует сдавать кровь на анализ на наличие антител к коронавирусу: если вы в последние 3-4 месяца перенесли ОРВИ или похожую вирусную инфекцию; если вам ставили диагноз «пневмония», если вы были в последние 3-4 месяца за границей – Европа, Азия, США или вы, возможно, контактировали с зараженным более чем 14 дней назад, — рассказала руководитель «Независимой лаборатории "Инвитро" в Благовещенске» Наталья Салимова. — Также имеет смысл проверить себя, если вы часто бывали в местах массового скопления людей: аэропорты, парки, вокзалы или пренебрегали в последнее время средствами индивидуальной защиты, то есть не носили маску».

Тестирование сможет пройти только здоровый человек — это анализ на раннее перенесенную инфекцию. Перед взятием анализа пациенту измерят температуру. С симптомами ОРВИ и температурой 37,5 и выше в тестировании будет отказано.

Стоимость анализа — 1 300 рублей и 170 рублей – за забор крови, сообщает лаборатория.

Оформление будет производиться только при наличии паспорта.

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#космодром #медицина

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