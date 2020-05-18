Выбор читателей за 17 мая

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 17 мая.

17 мая в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено 10 новых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19. Темп прироста за последние сутки составил 4,7 %.

В сквере, где находился Шадринский собор и теперь строится храм Албазинской иконы Божией Матери, будут искать и облагораживать захоронения 100-летней давности. Археологи нашли одно из них и сняли землю с надгробия, обнажив кирпичную кладку.

17 мая умер бывший ректор Благовещенского педагогического университета, кандидат педагогических наук, профессор Юрий Сергиенко. Сообщение о смерти коллеги утром получили преподаватели высшего учебного заведения.

В Благовещенске на время перекрыли участок улицы Калинина – между улицами Краснофлотской и Ленина. Проезд транспорта здесь пока невозможен.