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Выбор читателей за 17 мая

Выбор читателей за 17 мая

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 17 мая.

В Амурской области подтверждено 10 новых случаев COVID-19

17 мая в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено 10 новых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19. Темп прироста за последние сутки составил 4,7 %.

Загадки прошлого: на стройплощадке в центре Благовещенска обнаружили старинное захоронение

В сквере, где находился Шадринский собор и теперь строится храм Албазинской иконы Божией Матери, будут искать и облагораживать захоронения 100-летней давности. Археологи нашли одно из них и сняли землю с надгробия, обнажив кирпичную кладку.

Ушел из жизни бывший ректор БГПУ, профессор Юрий Сергиенко

17 мая умер бывший ректор Благовещенского педагогического университета, кандидат педагогических наук, профессор Юрий Сергиенко. Сообщение о смерти коллеги утром получили преподаватели высшего учебного заведения.

В Благовещенске перекрыли для транспорта участок улицы Калинина

В Благовещенске на время перекрыли участок улицы Калинина – между улицами Краснофлотской и Ленина. Проезд транспорта здесь пока невозможен.

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#Обзор #интернет #СМИ

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