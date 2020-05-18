Гороскоп 18 мая: Козерогам понадобится эмоциональная встряска, а Рыб ждет сюрприз

Восход Солнца: 04:38

Заход Солнца: 20:14

Солнце в Тельце.

Овен. Вы столкнетесь с информацией, которая запустит мощный процесс генерирования идей! Никому не раскрывайте идеи, которые Вы придумали сегодня, иначе кто-то может опередить Овнов с реализацией задуманного.

Телец. Есть смысл активно заняться бизнесом, переговоры будут удаваться Вам лучше всего, также можно решиться на подписание перспективных сделок! Идите на уступки лишь в тех случаях, когда человек действительно этого заслуживает, а не пытается залезть вам на шею.

Близнецы. Вас могут достаточно активно критиковать, это не повод останавливаться. Вы увлечетесь своей идеей, сможете заразить энтузиазмом всех окружающих. Это хорошее время, чтобы рассказать о своих планах коллегам.

Рак. Астрологи полагают, что в понедельник Вам захочется что-то изменить в своей жизни, партнер поддержит данное стремление, поэтому смело идите вперед! Не бойтесь сделать первый шаг в отношениях с врагом или недоброжелателем, пора превратить его в союзника.

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Лев. Уделите внимание планированию бюджета, даже если сейчас Вы финансово независимы, не стоит тратить все на сиюминутные прихоти. Будьте собой в общении, а с интересными людьми противоположного пола ведите себя непринужденно, но загадочно.

Дева. Социальные сети отнимают у Вас слишком много времени, пора научиться дозировать свое пребывание в интернете. День пройдет в атмосфере расслабления, если Вы позволите себе хотя бы какое-то время не переживать о работе.

Весы. Уделите внимание своему здоровью, витамины и курс закаливания помогут вашему иммунитету достойно противостоять вирусным инфекциям. Опасный день, чреватый трудностями в семейных и профессиональных отношениях.

Скорпион. Прогулка на свежем воздухе, вдали от людей, поможет Скорпионам прийти в себя после стресса. Экспериментируйте с новыми хобби, можно отправиться с семьей в другой город на экскурсию.

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Стрелец. События будут развиваться очень быстро, из-за этого Вы можете почувствовать душевный дискомфорт. Хороший день для амбициозных целей и начала проекта, который в фазе завершения изменит вашу жизнь.

Козерог. Вам необходимо отказаться любых крайностей, чтобы избежать дисбаланса энергий и следующих из этого проблем со здоровьем. В последнее время Вы наслаждались стабильностью и покоем, однако сегодня можете внезапно заскучать и захотеть некой эмоциональной встряски.

Водолей. Вы будете максимально убедительны, когда речь зайдет о вашем проекте. Это хорошее время, чтобы привлечь на свою сторону спонсоров и союзников. Наступает благоприятное время для разговора с партнером, который поможет разобраться в ситуации.

Рыбы. Вас ожидает сюрприз, приятный и душевный, но он, как и все хорошее в вашей жизни в последнее время, свалится на голову неожиданно. Может быть, обстоятельства и не складываются наилучшим образом, но сейчас нельзя расслабляться. Если не будете сетовать на судьбу, то сможете оставить позади неприятности.

Астролог: Вальдемар Небоходцев