Гороскоп на неделю 18 – 24 мая: Стрельцам необходимо проявить стойкость, а Тельцы разберутся с давней проблемой

Общий астрологический прогноз на неделю с 18 мая по 24 для всех знаков Зодиака.

Овен. Разум откажется от спора с чувствами, признав их неотъемлемое право не только на существование, но и на равенство с собой. Последние, не заставив себя долго ждать, примутся наверстывать упущенное. Так происходит всегда, когда подавляешь желания, сдерживаешь эмоции и контролируешь чувства. Теперь придется отдать им на откуп целую неделю.

Телец. На этой неделе появится отличная возможность разобраться с какой-то старой проблемой. Велика вероятность, что обстоятельства, как по волшебству, сложатся самым благоприятным для Тельцов образом, и Вы избавитесь от того, что Вас достаточно долго напрягало.

Близнецы. Вы честны и наделены изрядной долей здравого смысла, но несколько прямолинейны, поэтому не удивляйтесь, что стоит Вам что-то задумать, как другие об этом сразу догадываются. У Вас же все на лице написано, даже если Вы пытаетесь это скрыть. Поэтому не садитесь играть в карты и прочие азартные игры и судите о людях не по их разговорам, а по делам. А, не зная их дел, не судите вообще.

Рак. В первой половине недели Раки смогут повысить уровень собственной самооценки. Ваше самомнение будет поддерживаться уважительным и почтительным отношением к Вам со стороны окружающих: друзей, знакомых, родственников. Все они будут стремиться к общению с Вами, и это, несомненно, будет вам льстить.

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Лев. Эта неделя позволит стабилизировать ваше финансовое положение. Среда – прекрасный день для деловых встреч и переговоров. Новые денежные поступления можно ждать со среды по пятницу. В четверг при необходимости можете рассчитывать на помощь друзей.

Дева. Для Дев эта неделя отметиться высоким эмоциональным уровнем. Даже если Вы предпочитаете скрывать свои эмоции, на этой неделе они так и будут рваться наружу. Вам не избежать публичного проявления эмоций.

Весы. В вашей власти преодолеть любую, даже, на первый взгляд, неразрешимую проблему. Никто не устоит перед обаянием Весов, особенно в сочетании с тщательно проработанной стратегией. Пригодится житейская мудрость – сходите за советом к старшим в семье, их мнение только на пользу.

Скорпион. Звезды сулят успех и благоденствие – все начинания, которым Скорпионы посвятили свое время и силы, будут продолжены и блестяще завершены. Этапы, требующие особой тщательности, будут преодолены. В случае возможных осложнений на помощь придет фирменная уверенность в своих силах.

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Стрелец. Звезды советуют Стрельцам на этой неделе проявить стойкость характера. Отстаивайте свои позиции или ищите компромисс, но не соглашайтесь на вариант, который Вас полностью не устраивает. Если вы сейчас дадите слабину, то уже ничего не сможете изменить.

Козерог. Середина недели подойдет для восполнения пробелов в знаниях и посещения курсов повышения квалификации. Аспекты планет благотворно повлияют на интеллектуальные возможности, и новая информация будет усваиваться легче.

Водолей. Если Вы давно собирались разорвать кажущиеся ненужными связи или приобрести новые, сделайте это теперь. Возможно, это произойдет даже помимо Вашей воли и воспримется Вами как удар судьбы. Тем не менее, все нынче происходящее – к лучшему. Сперва просто поверьте, а после сами убедитесь.

Рыбы. На этой неделе Вас, скорее всего, ждет тесное взаимодействие с человеком, который благоволит не только Вам, но и тем, кто вам дорог. Велика вероятность, что он окажет весьма ценную и важную услугу.

Астролог: Вальдемар Небоходцев