Завораживающее зрелище: на Амурском ГПЗ сняли новое видео

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На стройплощадке Амурского газоперерабатывающего завода сняли новый видеоролик. Кадры, снятые с высоты, в соцсетях охарактеризовали словами «Завораживающее зрелище».

«Смотрим на Амурский ГПЗ с высоты птичьего полёта – стройка становится все масштабнее!​ Настоящий завод 21 века!», – говорится в сообщении.

Амурский ГПЗ станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 миллиарда кубометров газа в год. Завод будет состоять из шести технологических линий, ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. Товарной продукцией ГПЗ, помимо очищенной метановой фракции, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий. Инвестор и заказчик проекта строительства Амурского ГПЗ – ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет АО «НИПИГАЗ» – ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством (входит в группу Сибур)