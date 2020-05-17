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17 мая 2020, 22:50 4

Завораживающее зрелище: на Амурском ГПЗ сняли новое видео

Завораживающее зрелище: на Амурском ГПЗ сняли новое видео
Фото: скрин видео

На стройплощадке Амурского газоперерабатывающего завода сняли новый видеоролик. Кадры, снятые с высоты, в соцсетях охарактеризовали словами «Завораживающее зрелище».

«Смотрим на Амурский ГПЗ с высоты птичьего полёта – стройка становится все масштабнее!​ Настоящий завод 21 века!», – говорится в сообщении.

Амурский ГПЗ станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 миллиарда кубометров газа в год. Завод будет состоять из шести технологических линий, ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. Товарной продукцией ГПЗ, помимо очищенной метановой фракции, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий. Инвестор и заказчик проекта строительства Амурского ГПЗ – ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет АО «НИПИГАЗ» – ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством (входит в группу Сибур)

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#строительство

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Комментарии
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  • На амуринфЕ

    На амуринфЕ
    4 часа назад

    Спасибо! Китайцы ценят Вас.

  • retrogr

    retrogr
    4 часа назад

    это точно)))

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    4 часа назад

    Грандиозная стройка. Нет слов. Молодцы!!!

  • Undertaker

    Undertaker
    4 часа назад

    Грандиозное на площади побатальонно нипигаз строится, развозя своих по магазинам. Не говоря уже про субподрядчиков.

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