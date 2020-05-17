В Тынде впервые в 21 веке зафиксировали прирост населения

Фото: администрация Тынды

Численность населения в Тынде впервые с 1991 года показала положительную динамику и выросла по сравнению с предыдущим годом. По данным федеральной службы государственной статистики региона, по итогам 2019 года в самом северном городе Приамурья проживает 33 177 человек. Это на 257 человек больше, чем в 2018 году. Таким образом, Тында наряду с Благовещенском и Свободным вошла в тройку городов Амурской области, где выросла численность населения.

Этот показатель говорит о том, что в Тынде удалось переломить негативную тенденцию оттока населения, которая наблюдалась с 90-х годов. Это связано прежде всего с тем, что в городе сегодня один из самых низких уровней безработицы в Амурской области. В Тынду приезжают на работу и на постоянное место жительства сотни людей из других регионов России. Для привлечения кадров на БАМ разработаны специальные программы на предприятиях ОАО «РЖД». Действуют программы поддержки молодых специалистов и в муниципальных учреждениях. Так выпускникам вузов и колледжей, приехавшим работать в тындинские учреждения образования, спорта, культуры предоставляются подъемные и жилье.

Большое внимание в Тынде уделяют созданию комфортных условий для проживания. В севернйо столице области благоустраивают общественные территории, открывают зоны отдыха, строят спортивные объекты. Так в 2020 году в северной столице Приамурья начнется реализация проекта «Бамовский Арбат», будут построены спортивная площадка между школой № 2 и детским садом «Радуга», комплекс плоскостных спортивных сооружений на территории школы № 7, дан старт строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной.

«Вся наша работа направлена на людей. Новые скверы и дороги, стадионы и игровые площадки создаются для того, чтобы несмотря на наш суровый климат и отдаленность, тындинцы оставались у нас в городе, создавали семьи, рожали детей. С развитием Байкало-Амурской магистрали у Тынды отличные перспективы. Самое главное – это новые рабочие места. Поэтому мы надеемся, что положительная динамика продолжится, и в следующем году Тында снова прирастет населением», – приводит цитату мэра Тынды Марины Михайловой пресс-служба администрации города.