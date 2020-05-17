Глава Приамурья о ситуации с COVID-19: рано говорить о снятии ограничений

Губернатор Амурской области Василий Орлов 17 мая подвел в своем Инстаграме итоги недели. Он, в частности, отметил ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в регионе.

«Количество случаев продолжает расти. На сегодня это уже 222 подтвержденных коронавируса. Поэтому слишком рано говорить о снятии каких-либо ограничений, как бы нам того ни хотелось», – написал губернатор.

Он напомнил, что с 18 мая будет действовать пропускной режим на въезд-выезд в Шимановске. Пока в населенном пункте 32 случая заболевания COVID-19. «Будут дополнительные ограничения в городе – запрещены посещение общественных мест, прогулки на улице не более 2-х человек с соблюдением социальной дистанции», – предупредил Василий Орлов. Он также напомнил о том, что в Свободном продолжает действовать особый режим.

«Еще раз обращаю внимание – не относитесь легкомысленно к советам медиков. Социальная дистанция, маски, по возможности ограничение выходов из дома – это то, что необходимо, чтобы не заразиться и не распространить вирус. Ведь сейчас у нас почти треть случаев 29 % – это бессимптомная форма. Человек может чувствовать себя нормально, но при этом распространять вирус, который, как известно уже, очень контагиозный», – написал глава области.

Еще одна тема, на которой заострил внимание Орлов, – мост через реку Зея. «На этой неделе начнем ремонт. Ждали, когда будут готовы железобетонные плиты. Но в любом случае сейчас необходимое условие – это проезд по эстакаде. А это значительное снижение пропускной способности. Прошу вас отнестись с пониманием к ситуации. И пока, если это возможно, ограничить свои поездки по мосту», – отмечает губернатор.

Он напомнил о том, что 11 муниципалитетов области в этом году участвуют в программе по благоустройству: Благовещенск, Белогорск, Завитинск, Зея, Райчихинск, Свободный, Сковородино, Тында, Циолковский, Шимановск, Прогресс. Они являются участниками региональной программы «Формирование комфортной городской среды».

Еще одна тема в итогах недели касается фермерства. «Амурские фермеры получат 30,8 миллиона рублей на организацию своего крестьянско-фермерского хозяйства. Стартовал конкурс на грант "Агростартап". Максимальная сумма гранта составляет 5 миллионов рублей на разведение крупного рогатого скота и 3 миллиона рублей – по другим направлениям. Минсельхоз активно собирает заявки на конкурс до 15 июня. Хорошая возможность начать новое дело – ведь средства гранта могут покрывать до 90 % расходов», – написал Орлов.