Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18мая
Предыдущая новость Следующая новость
17 мая 2020, 20:16 2

Глава Приамурья о ситуации с COVID-19: рано говорить о снятии ограничений

Глава Приамурья о ситуации с COVID-19: рано говорить о снятии ограничений
Фото: pixabay.com

Губернатор Амурской области Василий Орлов 17 мая подвел в своем Инстаграме итоги недели. Он, в частности, отметил ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в регионе.

«Количество случаев продолжает расти. На сегодня это уже 222 подтвержденных коронавируса. Поэтому слишком рано говорить о снятии каких-либо ограничений, как бы нам того ни хотелось», – написал губернатор.

Он напомнил, что с 18 мая будет действовать пропускной режим на въезд-выезд в Шимановске. Пока в населенном пункте 32 случая заболевания COVID-19. «Будут дополнительные ограничения в городе – запрещены посещение общественных мест, прогулки на улице не более 2-х человек с соблюдением социальной дистанции», – предупредил Василий Орлов. Он также напомнил о том, что в Свободном продолжает действовать особый режим.

«Еще раз обращаю внимание – не относитесь легкомысленно к советам медиков. Социальная дистанция, маски, по возможности ограничение выходов из дома – это то, что необходимо, чтобы не заразиться и не распространить вирус. Ведь сейчас у нас почти треть случаев 29 % – это бессимптомная форма. Человек может чувствовать себя нормально, но при этом распространять вирус, который, как известно уже, очень контагиозный», – написал глава области.

Еще одна тема, на которой заострил внимание Орлов, – мост через реку Зея. «На этой неделе начнем ремонт. Ждали, когда будут готовы железобетонные плиты. Но в любом случае сейчас необходимое условие – это проезд по эстакаде. А это значительное снижение пропускной способности. Прошу вас отнестись с пониманием к ситуации. И пока, если это возможно, ограничить свои поездки по мосту», – отмечает губернатор.

Он напомнил о том, что 11 муниципалитетов области в этом году участвуют в программе по благоустройству: Благовещенск, Белогорск, Завитинск, Зея, Райчихинск, Свободный, Сковородино, Тында, Циолковский, Шимановск, Прогресс. Они являются участниками региональной программы «Формирование комфортной городской среды».

Еще одна тема в итогах недели касается фермерства. «Амурские фермеры получат 30,8 миллиона рублей на организацию своего крестьянско-фермерского хозяйства. Стартовал конкурс на грант "Агростартап". Максимальная сумма гранта составляет 5 миллионов рублей на разведение крупного рогатого скота и 3 миллиона рублей – по другим направлениям. Минсельхоз активно собирает заявки на конкурс до 15 июня. Хорошая возможность начать новое дело – ведь средства гранта могут покрывать до 90 % расходов», – написал Орлов.

Просмотров всего: 1324

#губернатор #коронавирус

распечатать


Коронавирус

На космодроме Восточный усилили меры по противодействию коронавирусу
Коронавирус 1

В России число заболевших COVID-19 превысило 280 тысяч

Коронавирус 9

В Амурской области подтверждено 10 новых случаев COVID-19
Коронавирус 2

СМИ: в Тынде принудительно госпитализировали женщину с коронавирусом
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • lev4ik

    lev4ik
    5 часов назад

    АИ,что уж тут скромничать. Пишите сразу,- "Губернатор Дальнего Востока".

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь