Железного быка на набережной Благовещенска оживили на видео

Фото: кадр видео

В соцсетях опубликовали необычное видео со скульптурой быка, установленной на набережной Благовещенска. В ролике железное изваяние оживает и преследует человека.

Пользователи Сети оценили задумку ролика и ее воплощение. «Boston Dynamic отдыхает», – заметил один из них. «Вот до чего изоляция быка довела! Убег», – пошутил другой.

Как сообщало Амур.инфо, скульптура железного быка была открыта на набережной в 2014 году. Изваяние выполнено из металлолома известным армянским членом Союза художников Армении, скульптором Арой Алекяном, автором многих скульптур.

Ранее в социальных сетях шутили о том, что скульптура быка была похищена с набережной Благовещенска.