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17 мая 2020, 20:00 6

Железного быка на набережной Благовещенска оживили на видео

Железного быка на набережной Благовещенска оживили на видео
Фото: кадр видео

В соцсетях опубликовали необычное видео со скульптурой быка, установленной на набережной Благовещенска. В ролике железное изваяние оживает и преследует человека.

Пользователи Сети оценили задумку ролика и ее воплощение. «Boston Dynamic отдыхает», – заметил один из них. «Вот до чего изоляция быка довела! Убег», – пошутил другой.

Как сообщало Амур.инфо, скульптура железного быка была открыта на набережной в 2014 году. Изваяние выполнено из металлолома известным армянским членом Союза художников Армении, скульптором Арой Алекяном, автором многих скульптур.

Ранее в социальных сетях шутили о том, что скульптура быка была похищена с набережной Благовещенска.

Просмотров всего: 1870

#интернет #юмор

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Комментарии
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  • AmurLand

    AmurLand
    7 часов назад

    О_о

  • На амуринфЕ

    На амуринфЕ
    7 часов назад

    Топорно)) хотя-аа для сельской местности сойдёт

    PS я про монтаж

  • lev4ik

    lev4ik
    7 часов назад

    "Изваяние выполнено известным армянским членом Союза художников Армении,скульптором Арой Алекяном,автором многих скульптур."

    Великолепное чувство стиля у автора!

  • Итфат

    Итфат
    6 часов назад

    На амуринфЕ

    Топорно)) хотя-аа для сельской местности сойдёт

    PS я про монтаж



    Сделайте лучше, удивите мастерством:)

  • На амуринфЕ

    На амуринфЕ
    5 часов назад

    Итфат

    На амуринфЕ

    Топорно)) хотя-аа для сельской местности сойдёт

    PS я про монтаж



    Сделайте лучше, удивите мастерством:)



    Ваша поделка? )

  • paravis

    paravis
    5 часов назад

    Итфат

    На амуринфЕ

    Топорно)) хотя-аа для сельской местности сойдёт

    PS я про монтаж



    Сделайте лучше, удивите мастерством:)



    Невооружённым глазом УГ. И не надо нас провоцировать на "слабо сделать лучше".

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